Basket. L’Adinox Starlight Valmadrera strappa la vittoria al Vertematese

Turno casalingo per la capolista Adinox Starlight Valmadrera.

Dopo la vittoria a Bollate, la compagine del tecnico Alberto Colombo, è scesa in campo per affrontare le comasche dell’Us Vertematese

VALMADRERA – Era fondamentale per la formazione di casa vincere questa sfida, per consolidare il primato, soprattutto tenere a debita distanza le più immediate avversarie ma e mostrare che l’Adinox quest’anno fa sul serio e punta in alto.

Tutti obbietti conquistati dalla compagine valmadrerese, che vince il match 54-48 in una serata decisamente sofferta. Bene ai tiri liberi con una percentuale di 9 su 13 dalla lunetta. Il tecnico Alberto Colombo: “Siamo partiti bene portandoci sul 9-4. Le comasche ci hanno poi aggredito giocando molto sulla fisicità, con gli arbitri un po’ troppo permissivi. Abbiamo pagato molto questa situazione andando sotto all’intervallo lungo sul 27-32”. Negli spogliatoi Colombo ricarica il gruppo: “In effetti la squadra ha risposto molto bene, giocando con intelligenza, evitando il loro pressing con rapide giocate. Abbiamo trovato il vantaggio con una bomba di Orsanigo. Nel finale abbiamo giocato da squadra – conclude – portando a casa una vittoria importante in un match molto difficile”.

Al post partita si aggiunge il commento di Stefania Mandonico: “Sapevamo di dover affrontare una partita tosta contro un’ottima squadra, molto aggressive e forti tecnicamente. Abbiamo iniziato con il giusto piglio prendendo un buon vantaggio, poi abbiamo iniziato a subire un po’ la loro aggressività e siamo andate all’intervallo sotto di 5. Siamo state brave a rientrare con la testa giusta e a rimanere unite fino alle fine. 2 punti molto importanti”.

Prossimo incontro a Gavirate sabato 8 febbraio con una compagine che lotta per i playoff.

ADINOX STARLIGHT 54

BASKET VERTEMATESE 48

Parziali: 17-13, 27-32, 39-38

Adinox Starlight: Fusi, Orsanigo 6, Capaldo 6, Bassani 10, Scola, Adan, Oddo, Pasqualin 14, Casartelli 2, Ciceri, Riva 4, Mandonico 12.

Basket Melzo: Ortelli 4, Moltani 8, Bianchi 2, Tagliabue, Pozzi 12, Zameroni 1, Polvara 2, Dell’Oro 6, Jelapi 2, Redolfi, Prete, Cotti 11.