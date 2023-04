Basket, le ragazze della Starlight “affondano” il Villasanta

Vittoria netta per Starlight Valmadrera nella sfida casalinga contro il Team 86 Villasanta

Coach Zucchi: “Atteggiamento giusto delle nostre ragazze, indipendentemente dall’avversario”

VALMADRERA – Vittoria netta e meritata per la Starlight. Fattore campo ampiamente rispettato da parte del quintetto della Dogana Vecchia Valmadrera. Dopo la sosta pasquale, il campionato di serie B di basket femminile, ritornava nel fine settimana, con gli incontri della dodicesima, e quart’ultima, giornata di ritorno. Turno interno per la formazione della Dogana Vecchia Starlight, con le “ragazze” di coach Stefano Zucchi, che affrontavano il Team ’86 di Villasanta.

Una serata decisamente tranquilla per Orsanigo e company, con le locali, subito nei primi minuti di gioco, che ha messo in chiaro i veri valori in campo. Lo dice, alla fine, anche il tabellone. Partita, infatti, conclusa 68-36 (18-6, 33-12, 52-26). La vittoria più netta conquistata da Valmadrera in questa stagione.

“Ho visto subito dall’inizio, l’atteggiamento giusto delle mie ragazze – commenta coach Zucchi – Già nelle prime tre azioni hanno dimostrato di essere sul pezzo. Hanno sviluppato quel gioco più volte provato in allenamento. Grande circolazione di palla, tutte in movimento e tiri aperti che ci hanno visto subito in vantaggio per 11-2. Forse quest’anno è la prima volta che le vedo giocare di squadra indipendentemente dall’avversario che avevamo davanti. Certo che una volta preso il vantaggio tutto è sembrato più semplice e questa situazione, ci ha dato molta tranquillità. Anche per le quattro under che hanno avuto buoni minutaggi e si sono fatte trovare pronte, evidenziando molta attenzione, poca emozione e tanta testa. Una bella vittoria, al di là del risultato che mi fa felice”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 63

TEAM 86 VILLASANTA 36

Parziali: 12-9, 14-11, 12-10, 20-2 Dogana Vecchia Starlight: Orsanigo 14, Panzeri 2, Airoldi 6, Allevi 10, Aondio 3, Bianchi 2, Adan 2, Marconetti 6, Frigerio 8, Galli 4, Manzoni, Ceccato 11