Basket. Mamba Legacy Tournament, che successo a Valmadrera

Inaugurato il campo di calcio dedicato a Baggio

Durante il fine settimana anche il torneo di basket 3vs3

VALMADRERA– Due giorni di sport sui campi all’aperto di Valmadrera, tra pallacanestro e calcio, grazie all’associazione Energy Sport.

Sabato 4 luglio è stato inaugurato il campo di calcetto dedicato al Roberto Baggio, alla presenza delle autorità. Per l’occasione è stata organizzata la prima edizione della “Baggio Cup”, torneo di calcetto 4 vs 4 che ha visto come protagonisti i giovani giocatori della Polisportiva Valmadrera.

A partire dal pomeriggio di sabato ci si è spostati sul campetto di basket per il “Mamba All Star”, torneo di 3vs3 che ha visto quindici squadre al via. La manifestazione si è conclusa con la vittoria degli “Stambecky delle Nevi” (Stefano Radaelli, Paolo Barra, Marco Agliati, Andrea Guanziroli, Sebastiano Melzi) in finale contro i “Siamo questi” (Emanuele Bianchini, Leonardo Meroni, Marcello Butti, Davide Todeschini, Marco Mantella).

A fine torneo il premio di MVP è andato a Radaelli, mentre nel miglior quintetto sono stati inseriti Todeschini, Guanziroli, Melzi, Serigne Diagne e Alessandro Allevi.

Durante il fine settimana si è svolto anche il torneo per i più giovani, nati tra il 2011 e il 2013. A vincere sono stati “I jackpot”, quartetto formato da Riccardo Aldeghi, Filippo Todeschini, Mattia Magni e Diego D’Ettore.

“Siamo molto soddisfatti per la partecipazione del pubblico, il livello tecnico espresso durante il torneo e il clima di festa che ha caratterizzato l’intero weekend” dichiarano gli organizzatori Giacomo Garota, Edoardo e Alessandro Pogliaghi.