Basket Play-off Serie D. Sorride Civate, stop Pescate

Altra netta vittoria per i grigiorossi

Ultimo quarto fatale all’Autovittani

SUSTINENTE – L’Edilcasa Civatese conferma anche in gara due quello che si era visto nella prima partita, ossia di essere una formazione molto più quadrata rispetti ai mantovani del Basket Sustinente.

Al contrario del primo match, questa volta i civatesi mettono subito in chiaro le cose con un’ottima prestazione offensiva, andando negli spogliatoi con quasi cinquanta punti segnati e venti di margine sugli avversari (29-48).

Poco da dire sulla ripresa. I mantovani tentano una timida reazione, senza mai riuscire a portare il divario sotto la doppia cifra.

L’Edilcasa vince gara due col punteggio di 51-75 e avrà tre match point per confermare il proprio posto in Serie D anche il prossimo anno. Ottima la prova di Simone Butta, autore di 15 punti.

“Sono contento per i miei ragazzi,la trasferta lunga è andata bene,ora testa a gara a tre” dichiara un soddisfatto coach Fausto De Lazzari.

BASKET SUSTINENTE – EDILCASA CIVATESE 51-75

PARZIALI: 17-26; 29-48; 43-62

CIVATE: Butta 15, Galli 12, Castagna 12, Corti 10, Negri 9, Panzeri 5, Laci 4, Lomasto 4, Maver 3, Brusadelli 1, Frigerio, Bosso. All. De Lazzari

BREMBATE SOPRA – Prima sconfitta in questa post-season per l‘Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Davide Figini cadono sul campo della Pol. Brembate Sopra in gara 2 e si ritrovano con una vittoria a testa.

Come nel primo match, la partita è stata assolutamente equilibrata, tanto che le squadre sono andate negli spogliatoi con un solo punto di divario, a favore dei padroni di casa (37-36).

Nel terzo quarto i bergamaschi provano a prendere in mano il match ma tre “triple” di Riccardo Motta – miglior marcatore lecchese con 15 punti, insieme a Marcello Butti – tengono a galal Pescate, che chiude il terzo quarto avanti (55-59).

L’ultima frazione la squadra di coach Figini finisce un po’ “sulle gambe” e gli orobici ne approfittano per vincere 72-65.

“Purtroppo abbiamo sprecato troppo in attacco – commenta coach Figini – le troppe palle perse ci sono costate la partita. La serie è ancora lunga”.

POL. BREMBATE SOPRA – AUTOVITTANI PESCATE 72-65

PARZIALI: 22-20; 37-36; 55-59

PESCATE: Motta 15, Butti, 15, Albenga 9, Bianchi 6, Garota 6, Crevenna 5, Cala 4, Nasatti 3, Colombo 2, Invernizzi, Porcaro. All. Figini.