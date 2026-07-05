Basket Serie A2. Luca Brambilla resterà a Caserta

L’ala confermata dalla dirigenza campana

“Orgoglioso di indossare ancora i colori di Caserta”

CASERTA – Ottime notizie per il cestista malgratese Luca Brambilla. L’ala, formatasi nel vecchio progetto della Scuola Basket Lecchese, è stata confermata dalla Paperdi Juvecaserta e potrà giocare per la prima volta in carriera il campionato di Serie A2.

«Sono davvero felice e orgoglioso di indossare ancora i colori della Juvecaserta. La fiducia che la società e il coach hanno riposto ancora una volta in me, rappresenta un motivo di grande soddisfazione e uno stimolo importante per dare ancora di più in campo – dichiara il giocatore – per me è un onore continuare questo fantastico percorso, sono convinto che ci siano tutte le condizioni per fare bene e crescere ancora, insieme, con lo stesso entusiasmo che ci ha accompagnato per tutto l’anno”.

Brambilla è stato uno dei fattori principali della promozione di Caserta in Serie A2, giocando sempre in quintetto e contribuendo con una media di 6 punti e 4 rimbalzi a partita.

Nella stagione 2024/25 Brambilla aveva centrato un’altra promozione in Serie A2, con la Gemini Mestre, scegliendo di ripartire dalla Serie B e dal progetto propostogli da Caserta, progetto rivelatosi poi vincente.