Basket Serie B femminile, la Dogana Vecchia Starlight cede a Bresso (68-77): “Dobbiamo crescere”

Le ragazze di coach Pier Rossi lottano fino alla fine e riescono a ricucire parte dello svantaggio

Nei momenti decisivi sono le avversarie a dimostrarsi più lucide e concrete

VALMADRERA – Una sconfitta per 68-77, ma anche una prestazione di carattere per la Dogana Vecchia Starlight, che nella gara di Serie B femminile contro l’Autoviganò Opsa Bresso ha dimostrato di non voler mollare fino all’ultimo possesso.

Le padrone di casa hanno affrontato la partita con determinazione e spirito di gruppo, riuscendo a rimanere in partita anche quando, al termine del terzo quarto, il divario sembrava ormai difficile da recuperare. Nell’ultima frazione la Starlight ha trovato le energie per reagire e ricucire parte dello svantaggio, senza però riuscire a completare la rimonta.

I parziali raccontano una gara rimasta in equilibrio nella prima parte, con Bresso avanti di due punti al termine del primo quarto (21-23) e di sei all’intervallo (32-38). Il terzo periodo ha poi segnato un primo allungo delle ospiti, capaci di portarsi sul 46-60, mentre nell’ultima frazione la formazione di casa ha provato a riaprire la contesa, fermandosi però sul 68-77 finale.

«Dobbiamo crescere». È questa la sintesi di coach Pier Rossi al termine dell’incontro, nel quale il tecnico ha riconosciuto i meriti delle avversarie, soprattutto nella gestione dei momenti determinanti.

«In determinate situazioni loro sono state più esperte, più strutturate e più mature dal punto di vista agonistico. Partite come questa si decidono sugli episodi e sulla gestione dei palloni importanti: in quei frangenti non possiamo permetterci di commettere errori. Noi ne abbiamo sbagliati un paio e loro sono state più brave a sfruttare le occasioni», ha commentato.

Rossi ha poi sottolineato la reazione delle sue giocatrici dopo il difficile terzo quarto: «Bresso è partita molto bene e, questa volta, bisogna riconoscere soprattutto i meriti delle nostre avversarie. Il nostro merito, invece, è stato quello di continuare a crederci, restare in partita e riuscire a ricucire lo svantaggio».

Una prova di carattere che il tecnico ha voluto riconoscere alla squadra, giovane e chiamata spesso a confrontarsi con avversarie dotate di maggiore esperienza e fisicità.

«Anche oggi una squadra giovane si è trovata sotto di diversi punti, ma ha avuto la forza di rientrare e rimettere in discussione il risultato. Questo è un aspetto che va riconosciuto e valorizzato», ha aggiunto.

Resta però il rammarico per non essere riusciti a trasformare la buona prestazione in un risultato positivo: «Nello sport, però, non basta meritare: bisogna anche essere più bravi degli avversari. E oggi Bresso, nei momenti decisivi, lo è stata un po’ più di noi. Ancora una volta ci portiamo a casa i complimenti, mentre le avversarie si portano a casa la vittoria. Non vedo l’ora che arrivi il momento in cui, oltre ai complimenti, riusciremo a portarci a casa anche la partita».

Un messaggio chiaro in vista dei prossimi impegni: la Starlight ha dimostrato di avere carattere e capacità di reazione, ma per compiere un ulteriore passo avanti servirà maggiore lucidità nella gestione dei palloni decisivi.

Tabellino

Dogana Vecchia Starlight – Autoviganò Opsa Bresso 68-77

Parziali: 21-23, 11-15, 14-22, 22-17.

Dogana Vecchia Starlight: Borlenghi 7, Redaelli 4, Calvanese 16, Attolini 2, Bruno, B.