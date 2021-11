Il derby lecchese, finito 49 – 64, non è stato avaro di emozioni

Coach Zucchi: “Abbiamo combattuto fino all’ultimo minuto”

VALMADRERA – La Sls Starlight perde il derby lariano contro il Costa Masnaga, ma esce a testa alta dalla partita. Finisce 49-64 (16-16, 26-30, 39- 45), l’atteso derby lecchese del campionato di serie B di basket femminile, match valido per la sesta giornata di andata, tra le locali della SLS Starlight e la compagine del Costa Masnaga.

Una bella serata di basket, un bellissimo derby, giocato a viso aperto da entrambi i quintetti, e soprattutto grande sportività vista in campo e sugli spalti. Le valmadreresi hanno disputato sicuramente una delle più belle, e concrete, partite di questa stagione. Ha vinto chi ha sbagliato di meno ed osato qualcosa di più. Il coach Stefano Zucchi analizza in questo modo il derby giocato sabato sera. “Innanzitutto complimenti a Costa, formazione che con la squadra al completo ha dimostrato di essere solida e cinica in ogni parte del campo. Noi abbiamo finalmente combattuto dal primo all’ultimo minuto e forse sul finale potevamo tenere un po’ di più il divario ma eravamo veramente stanche. Bella partita, per quanto mi riguarda, combattuta faccia a faccia senza timore, e senza nulla da recriminare. Useremo la sosta per proseguire sul nostro lavoro e soprattutto per recuperare Ceccato. Un plauso a tutte le mie ragazze che oggi mi hanno soddisfatto a pieno”.

Tabellino Starlight Valmadrera: Martina Orsanigo 10, Letizia Panzeri, Sara Airoldi ne, Camilla Levi, Camilla Allevi 7, Julia Colombo ne, Valentina Ceccato ne, Cecilia Oggioni 2, Adan Iryelis 10, Gaia Frigerio 8, Camilla Marconetti 12, Giulia Manzoni ne.