Basket Serie C, Dogana Vecchia Starlight cade sul campo della Pro Patria

Match terminato 54 a 47 con parziali di parziali 23-7, 25-15, 43-31

Zucchi: “Nonostante la sconfitta stiamo crescendo”

VALMADRERA – Nel match valido per la terza giornata di Serie C di Basket femminile il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight perde sul campo della Pro Patria Busto per 54-47 con i parziali 23-7,25-15, 43-31.

Coach Stefano Zucchi parla del momento negativo che sta vivendo la sua squadra ma bisogna analizzare le varie sconfitte prima di trarre conclusioni: “Dopo il -60 della prima giornata, il -20 della seconda, il -7 di oggi ci conferma e conforta che siamo sulla strada giusta. Manca ancora tanto per raggiungere quell’energia ed esperienza che questo campionato richiede, ma non dimentichiamoci che la nostra squadra è ancora giovanissima e può solo crescere”.

“La partita di oggi è andata bene solo a tratti. Per più di una volta, sotto anche di venti punti, abbiamo reagito con coraggio, fermezza e intelligenza portandoci sempre ad accorciare sensibilmente il divario. Purtroppo non basta. Ci vuole maggiore continuità per tutti i quaranta minuti, ed energia considerevole per competere con squadre più esperte. La fisicità e la scaltrezza delle avversarie ci portano ancora ad effettuare conclusioni a canestro molto precarie. Di contro oggi una buona difesa ci ha tenuto a galla per l’intera partita”.

“Insomma nessuno si è mai illuso di trovarsi pronti alla terza di campionato, ma continuando a lavorare come stiamo facendo in questo periodo e col campionato U19 alle porte – conclude Stefano Zucchi – queste situazioni ci daranno decisamente un po’ più di morale e vedremo di muovere al più presto la nostra classifica”.

PRO PATRIA BUSTO 54 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 47

Parziali: 23-7, 2-8, 18-16, 11-16

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini 8, Monticelli 3, Corti, Tarizzo 1, Zaccone 24, Consonni 4, Buscema ne, Provinciali, Longoni ne, Beretta 2, Anderbegani 3, Tagliani 2.