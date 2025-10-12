Basket Serie C, Dogana Vecchia Starlight Valmadrera batte la Farnese

Il coach Zucchi: “Una prestazione convincente a metà, le mie ragazze possono esprimere una pallacanestro migliore”

Match concluso 39-59 con parziali di 16-18, 25-31, 33-46

VALMADRERA – Seconda giornata del campionato di serie C di basket con Dogana Vecchia Starlight che debuttava in casa, affrontando il quintetto della Farnese. Match concluso 39-59 con parziali di 16-18, 25-31, 33-46. Un passo in avanti da parte del quintetto valmadrerese, con le locali che per un lungo tratto del match ha tenuto testa

alla formazione ospite.

Il commento del coach Stefano Zucchi: “Una prestazione convincente a metà sono sicuro che anche in questo periodo della stagione le mie ragazze possano esprimere una pallacanestro migliore. Nonostante alcune assenze importanti per influenze varie, abbiamo disputato due buoni primi quarti, poi ci siamo perse nei soliti errori di nervosismo e

poca lucidità ed abbiamo compromesso il risultato. I soliti 5 falli di alcune e, il nervosismo di altre, ci fanno capire quanto ancora siamo immature e fragili. Purtroppo sappiamo che questo è lo scotto da pagare, almeno all’inizio. Un po’ più di umiltà non guasterebbe, soprattutto nei confronti di avversarie che masticano questi campionati da diversi anni. Torneremo ad allenarci duro per poi andare a Busto la prossima settimana”

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 39

U.S. VILLAGUARDIA 59

Parziali: 16-18, 9-13, 8-15, 6-13

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 3, Corti, Tarizzo 5, Zaccone 10, Consonni 7, Buscema ne, Provinciali 1, Longoni, Beretta 5, Anderbegani 4, Crippa 4.