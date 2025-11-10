Basket Serie C femminile. La Starlight Valmadrera perde contro Gavirate

Il match casalingo termina 43-77

Il coach: “L’aver realizzato 43 punti, nonostante percentuali al di sotto della media ci rende fiduciosi per il futuro”

VALMADRERA – Nella sesta giornata del campionato di Serie C femminile la Dogana Vecchia Starlight è scesa in campo per il match casalingo contro Gavirate, uscendo però sconfitta con il punteggio di 43-77 (13-15, 19-42, 33-56). Alla vigilia, la formazione biancoverde era consapevole di dover affrontare un avversario solido e determinato.

Per il gruppo allenato da coach Zucchi è stata una gara estremamente impegnativa, contro un Gavirate deciso a riscattarsi dopo lo stop del turno precedente. Nel primo quarto la Dogana Vecchia Starlight ha mostrato buone trame di gioco e solidità difensiva, restando pienamente in partita. La svolta è arrivata nel secondo periodo, quando la formazione ospite ha alzato il ritmo e l’intensità, prendendo progressivamente il largo.

“Innanzitutto vorrei fare i complimenti a Gavirate. Forse la miglior squadra fin qui trovata, con almeno quattro elementi di categoria superiore e ben allenata. Come detto nel pre-gara sapevamo che sarebbe stato duro confrontarci sia dal punto di vista fisico che tecnico, comunque l’aver realizzato 43 punti, nonostante percentuali al di sotto della media ci rende fiduciosi per il futuro” sottolinea il coach Stefano Zucchi.

“Alcune nostre prestazioni sono state un po’ sottotono e qualche palla persa di troppo evidenzia che dobbiamo crescere sia sul piano tecnico individuale sia, per alcune, sotto il profilo mentale. Ora – conclude Zucchi – testa alla prossima sfida di domenica, sul campo di Gallarate”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 43 ASKIALINE FEMM. GAVIRATESE 77

Parziali: 13-15, 6-27, 14-14, 10-21

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini, Monticelli, Corti 4, Tarizzo 6, Zaccone 16, Consonni 4, Provinciali ne, Longoni ne, Beretta 9, Crippa, Tagliani 4, Colombo A.