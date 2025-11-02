Basket Serie C femminile. Starlight Valmadrera sconfitta contro Sondrio

Valmadrera battuta per 28-47

Coach: “Le mie ragazze sono state combattive e determinate nonostante mille difficoltà”

VALMADRERA – Quinta giornata di andata del campionato di serie C di basket femminile, con la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera alla ricerca della prima vittoria stagionale.

La formazione di coach Stefano Zucchi, infatti, perde il match casalingo contro Sondrio con il punteggio di 28-47 (parziali 4-11, 8-24, 13-40), mostrando nel quarto finale maggiore attenzione e soprattutto una qualità superiore al tiro.

“A una prima lettura si può guardare lo scarto finale, i pochi punti segnati o le percentuali a canestro decisamente basse, ma io preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno. Le mie ragazze sono state combattive e determinate nonostante mille difficoltà, incluso un roster ancora una volta mai al completo. Ci hanno messo la faccia e, anche se affrontate da avversarie esperte e arbitri rigorosi, hanno tenuto duro fino alla fine, come dimostra il parziale dell’ultimo quarto” spiega il coach Zucchi.

“Questo gruppo è in netta crescita, soprattutto dal punto di vista mentale – conclude Zucchi – sempre presente ad ogni allenamento, con la voglia di bruciare le tappe e di poter dire la propria. Abbiamo il tempo dalla nostra parte, e questo ci dà la certezza che anche noi ci saremo, diventando più competitive e giocando alla pari con tutte le avversarie. Non molliamo”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 28 SPORTIVA SONDRIO 47

Parziali: 4-11, 4-13, 5-16, 15-7

Dogana Vecchia Starlight: Monticelli 2, Corti 4, Tarizzo, Zaccone 8, Consonni 4, Buscema ne, Provinciali ne, Beretta 6, Crippa 1, Colombo A. 3.