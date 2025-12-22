Basket, Serie C femminile. Starlight Valmadrera sconfitta ma con segnali incoraggianti

Il match si conclude con il risultato di 47-56

“È stata una bella partita da parte nostra”

VALMADRERA – A prima vista, il risultato finale di 47-56, con la vittoria esterna della Vertematese, potrebbe non dare grandi motivi di entusiasmo. Tuttavia, analizzando la prestazione, l’approccio alla gara e la determinazione mostrata in campo, il coach Stefano Zucchi riesce comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno.

L’ultima partita del 2025 ha visto le ragazze della Dogana Vecchia Starlight affrontare in casa la penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C femminile. Pur chiudendo l’anno senza punti in classifica, la squadra ha lasciato segnali incoraggianti: sembra finalmente sulla strada giusta per ottenere soddisfazioni in futuro.

A confermarlo è lo stesso allenatore: “È stata una bella partita da parte nostra, nonostante il periodo complicato dovuto a infortuni e influenze. Chi è scesa in campo ha dimostrato grande determinazione e, soprattutto, l’autostima su cui abbiamo lavorato durante la settimana grazie al ritorno di Andrea Energy, il nostro mental coach. Da segnalare l’ottima prestazione di Sofia Anderbegami, un rendimento che aspettavo da tempo”.

“Dopo un avvio un po’ stentato, la gara è rimasta in equilibrio: a due minuti dalla fine eravamo sotto di soli tre punti. Direi che chiudiamo bene questo anno. Ora ci meritiamo un po’ di riposo, per azzerare mente e risultati e ripartire con nuova fiducia e voglia di fare, perché la stagione è ancora lunga” conclude il coach.

Un finale di 2025 senza vittorie, ma con segnali chiari di crescita: la Dogana Vecchia Starlight guarda al nuovo anno con rinnovata fiducia.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 47 VERTEMATESE 56

Parziali: 7-14, 16-13, 12-15, 12-14

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Corti 2, Tarizzo, Consonni 3, Provinciali, Longoni ne, Beretta 9, Anderbegani 13, Crippa 4, Tagliani 4, Colombo A. 12.