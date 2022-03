Basket Serie D. Civate dilaga, Vercurago si salva, Pescate ko

Volano i grigiorossi di coach Marco Brusadelli

Alessandro Albenga e Lorenzo Pozzi salvano Vercurago

CIVATE – Amplissima vittoria per l’Edilcasa Civatese contro il CRAL Dalmine. I ragazzi di coach Marco Brrusadelli chiudono la pratica già nel primo tempo e dilagano nella ripresa.

La Civatese inizia la gara col mirino puntato e già alla fine del primo quarto è avanti di una decina di punti (20-12). I grigiorossi non si fermano nella seconda frazione, andando al riposo con un palindromo 42-24.

Nonostante le ampie rotazioni della ripresa, la Civatese allunga ancora il divario, chiudendo il match sul punteggio di 94-52.

“È stato importante tenere alto il ritmo e la concentrazione in vista delle tre partite decisive che ci aspettano. Da settimana prossima sarà dura. Il trittico Calusco, Cavenago e Agrate ci dirà e siamo in grado di restare tra le prime otto” dichiara coach Brusadelli.

EDILCASA CIVATESE – CRAL DALMINE 94-52

PARZIALI: 20-12; 42-24; 64-33

CIVATE: Castagna D. 25, Castagna F. 21, Negri 8, Galli 8, Rotta 7, Maver 7, Brusadelli R. 6, Castelletti 5, Castelnovo 4, Frigerio 2, Bosso 1, Panzeri. All. Brusadelli.

VERDELLO – Torna alla vittoria la Medinmove Vercurago e lo fa faticando più del previsto sul campo del Basket Verdello, penultima in classifica con soli 6 punti in cascina.

La squadra di casa entra in campo con un buon piglio e questo si nota subito, visto che i bergamaschi chiudono il primo tempo avanti di quattro lunghezze (30-26).

Nella ripresa è ancora Verdello a menare le danze. Vercurago si sveglia solo nel finale di gara, mettendo due zampate vincenti: i due liberi di Alessandro Albenga danno il sorpasso agli ospiti (57-58), la stoppata di Lorenzo Pozzi sigilla il risultato e regala ai Coguari un importantissimo foglietto rosa.

“A parte il finale, ci siamo adeguati al loro ritmo partita. Siamo stati sotto tutta partita ma nel finale i due liberi di Albenga e la stoppata di Pozzi ci hanno salvato. Loro ci hanno messo tutto, noi abbiamo giocato senza voglia e senza carattere. Speriamo che la vittoria ci metta benzina per la sfida di venerdì prossimo, importante per agganciare il treno play-off” dichiara coach Alessandro Ciceri.

BASKET VERDELLO – MEDINMOVE VERCURAGO 57-58

PARZIALI: 13-11; 30-26; 43-41

VERCURAGO: Pozzi 12, Garota 10, Albenga 9, Combi 8, Motta 7, Cazzaniga 6, Bianchi 4, Lomasto 1, Marchesi 1, Butta, Grilli, Capelli. All. Ciceri

MALGRATE – Si interrompe la striscia positiva dell’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Davide Figini perdono in trasferta sul campo del Cavenago Brianza.

Pescate inizia un po’ contratta e Cavenago ne approfitta per guadagnare un vantaggio in doppia cifra alla fine del primo quarto (24-13). Nella seconda frazione i lecchesi restano in scia, senza riuscire a ridurre il divario (48-32).

Coach Figini prova a mischiare le difese nel terzo quarto e la mossa paga qualche dividendo. Pescate si avvicina sino al meno sei, ma non oltre. Gli esperti padroni di casa riescono a mantenere il divario attorno alla doppia cifra e la squadra lariana perde col punteggio di 79-70.

22 punti per uno scatenato Mathias Cala. Doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi per Filippo Tentori.

“Abbiamo disputato una bella partita, contro la terza in classifica. Sono molto contento perché i ragazzi hanno fatto bene ma consapevole che le mie rotazioni sono più corte rispetto agli altri, almeno a questo livello, soprattutto per la poca esperienza. Ci mancano una decina di punti di tiri da sotto che non riusciamo a convertire e questo alla fine lo paghiamo” dichiara coach Figini.

CAVENAGO BRIANZA – AUTOVITTANI PESCATE 79-70

PARZIALI: 24-13; 48-32; 60-50

PESCATE: Cala 22, Tentori 18, Puglisi 13, Butti 9, Bartesaghi 2, Colombo 2, Mitula 2, Chiappa 2, Porcaro, Invernizzi. All. Figini