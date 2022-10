Basket Serie D. Civate ok, Pescate cede all’over time

L’Edilcasa infligge la prima sconfitta stagionale a Nibionno

Pescate parte benissimo (25-7) e poi subisce la rimonta di Sondrio

CIVATE – Un’ottima Edilcasa Civatese respinge l’assalto del Basket Nibionno, infliggendo ai “cugini” lecchesi la prima sconfitta stagionale.

La Civatese parte sprint (14-4) ma viene subito limitata dalla zona egli ospiti, chiudendo il primo quarto (18-16) e il primo tempo (39-37) con un solo possesso i vantaggio.

I padroni di casa allungano leggermente nel terzo quarto e volano via nell’ultima frazione, arrivando anche a 17 punti di vantaggio.

Il tentativo di rimonta di Nibionno serve solo per rendere il distacco meno amaro (78-69.

17 punti per Daniele Castagna. Doppia cifra anche per Fabio Panzeri (14) e Castelnovo (12).

“Ottima prova da parte dei miei ragazzi. Abbiamo gestito bene la partita, dobbiamo imparare a tenere la testa accesa fino alla fine” dichiara coach Fausto De Lazzari.

EDILCASA CIVATESE – BASKET NIBIONNO 78-69

PARZIALI: 18-16; 39-37; 60-55

CIVATE: Castagna 17; Panzeri 14; Castelnovo 12; Negri 12; Corti 8; Galli 5; Brusadelli 4; Butta 2; Lomasto 2; Maver 2; Laci; Boselli. All. De Lazzari.

MALGRATE – Non basta un super primo quarto all’Autovittani Pescate per superare la Sportiva Sondrio. I ragazzi di coach Figini si spengono progressivamente e cedono ai tempi supplementari (73-79).

Pescate inizia la partita con le marce altissime, spazzando via Sondrio nel primo quarto (25-7). Quello che sembrava il preludio di una facile vittoria si rivela invece l’inizio di un percorso a ostacoli, con Sondrio che recupera piano piano il divario – quattordici punti consecutivi all’inizio del terzo quarto! – e riesce a trascinare la partita ai tempi supplementari (68-68).

La squadra valtellinese approfitta dell’inerzia della partita per espugnare il campo di Malgrate all’over time col punteggio di 73-79. Miglior marcatore per l’Autovittani il playmaker Marcello Butti a quota 12.

“Siamo stati troppo altalenanti, dopo un primo quarto in completo controllo – dichiara coach Davide Figini – non giochiamo male, abbiamo proprio dei cali e non riusciamo più a giocare. Ho un gruppo disponibile che “spegne la luce”, con primi quarti belli e terzi quarti orribili. I ragazzi hanno comunque voglia, sono certo che miglioreremo”.

AUTOVITTANI PESCATE – SPORTIVA SONDRIO 73-79 (d.t.s)

PARZIALI: 25-7, 41-27, 54-48, 68-68

PESCATE: Butti 12, Colombo 10, Crevenna 10, Albenga 9, Motta 9, Bianchi 8, Garota 6, Cazzaniga 3, Chirico 3, Invernizzi 3, Suzani, Porcaro. All. Figini.