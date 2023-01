Basket serie D. Civatese e Pescate, lavori in corso

Entrambe le formazioni hanno sei vittorie e sette sconfitte

L’obiettivo è risalire il più possibile la classifica, nel girone di ritorno

LECCO – Il campionato di Serie D comincia oggi il girone di ritorno. Le formazioni lecchesi Edilcasa Civatese e Autovittani Pescate avranno tredici partite per migliorare una classifica che al momento conta su dodici punti, frutto di sei vittorie e sette sconfitte. Rovello e Seregno sembrano essersi involate per cercare di guadagnare la promozione in C Silver, le dieci formazioni seguenti dovranno risalire la classifica il più possibile per provare ad avere lo spareggio migliore ai play-out.

L’obiettivo di Pescate e Civate è proprio questo, visto che la distanza dalla penultima posizione sembra abbastanza rassicurante da non far pensare a una retrocessione diretta.

“Il girone d’andata è finito tra alti e bassi, abbiamo fatto alcune ottime prestazione e altre imbarazzanti, indipendentemente dalle vittorie e dalle sconfitte – dichiara Fausto De Lazzari, coach della Civatese – il cambio di allenatore ha modificato il modo di giocare e allenarsi e impostando, il lavoro in maniera diversa, c’è che giocatore che ha avuto un po’ di difficoltà in più. Spero che nel girone di ritorno ci sia più di quadratura. Stiamo lavorando bene fin dall’inizio della stagione, il gruppo è fantastico, a volte fin troppo: certi risultati sono il frutto di un pochino di mancanza di cattiveria agonistica.

Tutto sommato sono soddisfatto, speriamo che nel girone di ritorno le cose si sistemino e le partite che abbiamo lasciato per strada si trasformino in vittorie”.

Guarda in casa sua anche coach Davide Figini, allenatore di Pescate. “Il gruppo è nuovo e il campionato lungo, il nostro obiettivo resta sempre la salvezza – dichiara – ogni settimana possiamo giocare per vincere contro chiunque, ma i primi avversari siamo noi stessi. Dobbiamo pensare a giocare nella maniera giusta, poi vedremo a fine anno il nostro piazzamento”.