Basket Serie D. Civatese e Pescate pronte per il derby

Questa sera la sfida al PalaCivitz

All’andata vinsero i grigiorossi 62-70

CIVATE – Questa sera si giocherà il derby di ritorno di Serie D tra Edilcasa Civatese e Autovittani Pescate, sul campo della società grigiorossa. Le squadre sono appaiate a quota 24 punti – insieme a Masters Carate, e Nuovo Basket Groane – ma vengono da prestazioni molto diverse: i civatesi hanno stravinto sul campo di Cucciago, ultimo e ancora fermo al palo, mentre i pescatesi sono crollati nel big match del turno scorso contro il Basket Seregno, perdendo di quasi quaranta punti.

“Una partita importante, in settimana i ragazzi si sono allenati bene e sono pronti per affrontare Pescate – dichiara coach Fausto De Lazzari – nel girone di ritorno stiamo facendo bene. Vincere questa sera, sfruttando il vantaggio di giocare in casa, sarebbe un bel colpo per la classifica per trovare una posizione migliore in vista dei play-out”.

“Il derby è sempre il derby, ogni cosa può succedere in ogni momento. All’andata ci mancavano tre giocatori e Butti aveva la febbre, ma ce la siamo giocata – dichiara coach Davide Figini – in questo momento siamo in calo, ma mi aspetto che i miei giocatori portino le famose “tre C” alla partita, oltre che la carta d’identità”.

La partita di andata, sul campo di Malgrate, venne vinta dalla Civatese al termine di un match molto combattuto, in cui gli uomini di Figini recuperarono per due volte distacchi importanti agli avversari, prima di cedere 62-70.