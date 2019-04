I grigiorossi tornano al secondo posto solitario.

Miglior marcatore “il solito” Castagna a quota quindici.

CIVATESE – L’Edilcasa Civatese risorge dopo un periodo di appannamento e difende il PalaCivitz dall’assalto della Pol. La Torre Basket.

L’inizio di gara premia la formazione bergamasca, in grado di chiudere il primo quarto con quattro punti di margine (17-21). A partire dalla seconda frazione i grigiorossi stringono le maglie difensive, concedendo la miseria di sette punti segnati agli ospiti e andando al riposo con oltre dieci punti di margine (39-28).

Nella ripresa l’Edilcasa soffre, ma non perde mai il controllo della partita. I bergamaschi non riusciranno mai a rientrare veramente nel match e la squadra di casa potrà festeggiare una vittoria col punteggio di 60-51.

“Venivamo da una serie di partite in cui non siamo riusciti a giocare di squadra – dichiara coach Alessandro Brusadelli – ma oggi tutti i ragazzi hanno difeso e attaccato l’uno per l’altro. Ora testa all’ultima di campionato.”

EDILCASA CIVATESE – POL. LA TORRE BASKET 60-51

PARZIALI:17-21, 39-28, 49-43, 60-51

CIVATE:Castagna 15,Galli 14, Panzeri 12, Consonni 7, Corti 5, Capovilla 4, Valsecchi 3, Castelletti, Bosso, Huertas, Negri, Castelnuovo. All. A. Brusadelli

TORRE BOLDONE: Bossi 12, Castelletti 11, Santinelli 8, Previtali 7, Bennaduce 5, Cortinovis 4, Zambelli 4, Manichini, Testa, Valle, Savi.All. Allanda.