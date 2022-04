Basket Serie D. Civitz e Pescate ok, Vercurago ko

Importante vittoria per la Civatese, è ai play-in

Prosegue il buon momento per la formazione di coach Davide Figini

CIVATE – Prosegue inarrestabile il cammino dell’Edilcasa Civatese. La formazione grigiorossa ha battuto la Caluschese ed è matematicamente tra le migliori otto del girone.

Civate prova lo scatto coi canestri di Riccardo Rotta ma la Caluschese è squadra che non molla. I bergamaschi chiudono il primo quarto avanti di una lunghezza (17-18) e allungano con decisione con una seconda frazione da ventisette punti a segno (37-45).

Il terzo quarto sono i grigiorossi a menare le danze. Coach Marco Brusadelli sfodera il quintetto piccolo chee inizia la ripresa con un parziale di dieci punti consecutivi, ribaltando la partita. Il Civitz arriva a guadagnare anche la doppia cifra di vantaggio ma un colpo di coda degli ospiti li riporta avanti a poco dalla fine.

Ci penseranno il solito Daniele Castagna – 22 punti per lui -e un Rotta particolarmente incisivo a chiudere il match (84-74).

“Era la partita più importante della stagione – dichiara coach Brusadelli – abbiamo regalato due quarti agli avversari e li abbiamo messi in ritmo, però poi siamo stati bravi e abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale. Per come era iniziata questa stagione non era affatto scontato”

EDILCASA CIVATESE – POL. CALUSCHESE 84-74

PARZIALI: 17-18; 37-45; 64-59

CIVATE: Castagna D. 22, Rotta 18, Castelnovo 13, Castagna F. 10, Panzeri 8, Galli 5, Castelletti 4, Bosso 2, Maver 2, Brusadelli, Castelletti, Frigerio. All. Brusadelli.

MALGRATE – Una travolgente Autovittani Pescate mette nel cesto quasi cento punti e stravince la gara contro la NPDA Cassano d’Adda.

La partita si è messa subito sui binari giusti per Pescate (8-0). I ragazzi di coach Davide Figini allungano ulteriormente chiudendo il primo quarto in vantaggio (32-18). Nella seconda frazione i lecchesi non si fermano e vanno al riposo con venti punti di margine (57-35).

Il secondo tempo ha poco da dire, Pescate rimane in controllo per tutto il match e vince con uno strabordante 97-69.

“Abbiamo segnato tanto, giocando come ci alleniamo, a ritmo alto. Dobbiamo migliorare in difesa. Anche se abbiamo fatto 97 punti non sono contento, dobbiamo imparare a tenere la concentrazione per tutti e quaranta i minuti” dichiara coach Figini.

AUTOVITTANI PESCATE – NPDA CASSANO D’ADDA 97-69

PARZIALI: 32-18; 57-35; 80-52

PESCATE: Tentori 22, Cala 20, Colombo 12, Butti 11, Paganoni 9, Puglisi 8, Bartesaghi 6, Invernizzi 5, Chiappa 2, Porcaro 2, Mitula, Fargetta. All. Figini.

VERCURAGO – La Medinmove Vercurago perde la combattuta sfida interna contro Cavenago, complicando la sua rincorsa alle prime otto posizioni in vista dei play-in.

Dopo un primo quarto equilibrato (22-24) la tensione aumenta con gli arbitri che puniscono i lecchesi con tecnici a profusione. Nonostante ciò la formazione lecchese rimane in scia degli avversari (45-50) e all’inizio dell’ultimo quarto ha addirittura tre punti di vantaggio (66-63).

Nei dieci minuti finali Cavenago ribalta il match; Vercurago avrebbe anche la possibilità di pareggiare con Lomasto a una decina di secondi dalla fine ma il suo errore condanna i Coguari, sconfitti col punteggio di 84-88.

“Abbiamo giocato una super partita, abbiamo perso ma devo dire che sono deluso da un arbitraggio spocchioso e arrogante. Una partita meravigliosa penalizzata da due arbitri che hanno voluto fare i protagonisti, punendoci con tecnici ed espulsioni senza senso” dichiara coach Alessandro Ciceri.

MEDINMOVE VERCURAGO – CAVENAGO BRIANZA 84-88

PARZIALI: 22-24; 45-50; 66-63

VERCURAGO: Combi 13, Cazzaniga 4, Garota 15, Albenga 7, Bianchi 6, Motta 4, Lomasto 7, Capelli 16, Butta 12, Marchesi A., Grilli, Gnecchi. All. Ciceri