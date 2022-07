Basket Serie D. Coach De Lazzari sarà il nuovo allenatore della Civatese

Arriva dal settore giovanile di Varedo

L’allenatore alla prima esperienza con una squadra senior

LECCO – Ammainata la bandiera Marco Brusadelli, l’Edilcasa Civatese riparte da un coach brianzolo, il cinquantaquattrenne Fausto De Lazzari.

Il neo allenatore grigiorosso proviene dal settore giovanile di Varedo, dove ha avuto anche esperienze come assistente allenatore della prima squadra tra Serie D e C Silver, insieme a coach Marco Pozzi. É stato proprio quest’ultimo il “gancio” che ha permesso che la trattativa si sviluppasse. “Ho mantenuto i contatti con coach Pozzi. Lui era stato contattato ma aveva rifiutato, allora ha fatto il mio nome. Abitando a Limbiate, non proprio dietro l’angolo, ci ho pensato un attimo, ma dopo aver conosciuto i dirigenti e i giocatori la situazione mi è piaciuta, così ho accettato”.

La scelta di coach De Lazzari è una scommessa per la Civatese. Nonostante la grande esperienza sui campi da gioco, l’allenatore è al suo esordio assoluto con una squadra senior. “Per me sarà un po’ una sfida. La pallacanestro che propongo è fatta di grande difesa e velocità; in una categoria come la serie D penso ci voglia una grande preparazione atletica, più che tattica”.

L’allenatore brianzolo ha già avuto modo di incontrare la squadra per un paio di allenamenti, anche se la stagione partirà a fine agosto. “La società mi ha chiesto solo di riportare un po’ di entusiasmo all’ambiente ed è quello che vorrei fare. Per quanto riguarda i risultati, credo fortemente che saranno la conseguenza del lavoro che faremo in palestra”.