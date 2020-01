Basket Serie D. Duplice sconfitta per le lecchesi

Sconfitte entrambe in casa.

La Civatese raggiunta in testa alla classifica.

CIVATE – Non basta un terzo quarto gagliardo all‘Edilcasa Civatese per conquistare un prezioso foglietto rosa contro la Polisportiva Caluschese. Con questa sconfitta i grigiorossi vengono agganciati in vetta e passano al secondo posto a causa della differenza canestri.

L’inizio del primo tempo è proprio da dimenticare per i ragazzi di coach Marco Brusadelli. Un’aggressiva Caluschese “azzanna” i civatesi e scava un soldo di venti punti, difendendone dodici all’intervallo lungo (28-40).

Il rientro in campo dei padroni di casa è da applausi, e in tre punti la partita è in perfetta parità (43-43). Nell’ultimo quarto è ancora la Caluschese a cercare varie volte la fuga. Civate prova a resistere ma alla fine cede, perdendo col punteggio di 61-68.

“Sul -20 abbiamo già fatto un miracolo per rientrare e passare in vantaggio. Nel finale abbiamo pagato lo sforzo. Purtroppo i primi quindici minuti ci hanno condannato” ha dichiarato a fine gara coach Marco Brusadelli.

EDILCASA CIVATESE – POL. CALUSCHESE 61-68

PARZIALI: 8-22, 28-40, 50-53

CIVATE: Corti 15, Castelnuovo 10, Panzeri 8, Castagna 7, Galli 6, Butti 5, Bosso 5, Maver 4, Castelletti 1, Capovilla 0, Negri, Brusadelli.

CESANA BRIANZA – L’Autovittani Pescate non concede il bis. Dopo la sorprendente vittoria di settimana scorsa in casa di Brembate, questa sera la formazione di coach Jesu ha perso in maniera abbastanza netta contro il Basket Nibionno.

L’inizio di gara è favorevole a Nibionno (9-19), vogliosa di riscatto dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Civatese. Nella seconda frazione i ragazzi di coach Jesu ribaltano le sorti del match e vanno al riposo in perfetta parità (34-34).

La partita si decide nella terza frazione. Pescate mette nel cesto di Nibionno un solo punto, a fronte dei ventuno avversari, lasciando loro spazio per lanciarsi senza ostacoli verso il 50-70 finale.

AUTOVITTANI PESCATE – BASKET NIBIONNO 50-70

PARZIALI: 9-19, 34-34, 35-55

PESCATE: Mazzieri 14, Motta, Fargetta, Fazio 1, Negri, Dokka, Colombo, Rotta 10, Nasatti 5, Longhi 8, Ghislanzoni 12. All. Jesu