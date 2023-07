Basket Serie D. Edilcasa Civatese, in arrivo quattro nuovi giocatori

Tornano in grigiorosso Butti e Rotta

In arrivo anche Bianchi e Minari

CIVATE – L’Edilcasa Civatese potenzia la squadra in vista della prossima difficilissima stagione di Serie D. L’obiettivo della società grigiorossa sarà quello di mantenere la categoria e per questo sono stati aggiunti quattro giocatori, due nuovi e due “ritorni”.

Gli ex giocatori che tornano a vestire la maglia civatese sono il playmaker l’ala Riccardo Rotta (190 cm – 1996) e il playmaker Marcello Butti (175 cm – 1996). Il secondo proviene dall’Autovittani Pescate ed è stato compagno, la stagione scorsa, di uno dei nuovi arrivi, il lungo lecchese Simone Bianchi (200 cm – 1998).

L’ultimo acquisto è Simone Minari (190 cm – 2004) , proveniente dall’Enginux Calolziocorte, dove ha giocato principalmente con l’U19 e ha fatto qualche comparsa in Serie C Silver.

“Il Civitz ha chiuso la scorsa stagione brillantemente grazie ad un roster coeso e di qualità. Per mantenere alto il livello anche nella prossima stagione abbiamo inserito alcuni nuovi giocatori: Marcello Butti play esperto, Riccardo Rotta un solido esterno, Simone Bianchi per il lavoro sotto le plance, infine un under tiratore Simone Minari – dichiara coach Fausto De Lazzari – ringrazio i ragazzi che hanno fatto scelte diverse e mi auguro di ripercorrere un’entusiasmante stagione come quella appena passata”.