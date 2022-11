Basket Serie D. Edilcasa, netta sconfitta a Sondrio

Pessimo inizio, non basta la tardiva reazione nell’ultimo quarto

“Giusta sconfitta” dichiara coach Fausto De Lazzari

SONDRIO – L’Edilcasa Civatese non entra mai in partita nella trasferta contro la Sportiva Sondrio, subendo una sonora sconfitta.

Già dal primo quarto si capisce che le cose non si mettono bene per i grigiorossi di coach Fausto De Lazzari, doppiati (22-11). La formazione valtellinese continua a spingere sull’acceleratore e arriva a superare i venti punti di scarto nel terzo quarto, chiuso sul punteggio di 55-38.

L’ultima frazione i lecchesi tirano fuori l’orgoglio e riescono momentaneamente a riportare il divario sotto la singola cifra, ma sarà un fuoco di paglia. Sondrio non si scompone e chiude il match sul punteggio di 72-56.

Venti punti per un intramontabile Fabio Panzeri. Doppia cifra anche per Castagna (14) e Negri (10).

“Un sconfitta maturata nei primi due quarti, dove i nostri ragazzi hanno concesso a Sondrio una difesa blanda e poco aggressiva. Gli avversari hanno scavato subito un solco di 20 punti, indirizzando la partita verso il successo – dichiara coach De Lazzari – non è bastata la difesa aggressiva e fisica nella ripresa a colmare il gap, siamo arrivati fino al -8 ma poi le scarse energie e qualche discutibile scelta arbitrale ci hanno giustamente assegnato la quarta sconfitta stagionale”

SPORTIVA SONDRIO – EDILCASA CIVATESE 72-56

PARZIALI: 22-11; 40-27; 55-38

CIVATE: Panzeri 20, Castagna 14, Negri 10, Butta 5, Corti 3, Castelnovo 2, Lomasto 2, Maver, Frigerio, Bosso, Boselli. All. De Lazzari.