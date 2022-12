Basket Serie D. Foglietto giallo per Civatese e Pescate

Grigiorossi sconfitti in casa da Groane

Rovello troppo forte per l’Autovittani

CIVATE – Sconfitta casalinga per l’Edilcasa Civatese contro Groane. I lecchesi pagano un pessimo primo tempo difensivo e non riescono a recuperare la partita nella seconda frazione.

Dopo un primo quarto in equilibrio (12-16), Groane prende con decisione il comando della partita grazie a un gioco veloce e sbarazzino, andando negli spogliatoi in ampio vantaggio (28-42).

I ragazzi di coach Fausto De Lazzari rientrano in gara coi canestri del solito Daniele Castagna – 27 punti, unico lecchese in doppia cifra – riuscendo anche a mettere la testa avanti nell’ultimo quarto. Nel finale di gara gli ospiti sono più precisi e portano a casa una vittoria col punteggio di 74-81.

“Siamo partiti in sordina, ma poi ci siamo ripresi fino al più uno – dichiara coach De Lazzari a fine gara – ci sono mancati i punti nelle mani sul finale”.

EDILCASA CIVATESE – GROANE 74-81

PARZIALI: 12-16; 28-42; 50-54

CIVATE: Castagna 27; Laci 9; Panzeri 9; Maver 8; Negri 6; Castelnovo 5; Lomasto 4; Butta 3; Galli 3; Frigerio, Bosso, Brusadelli.

ROVELLO – Netta sconfitta per l’Autovittani Pescate sul campo del Basket Rovello. I ragazzi di coach Davide Figini perdono col punteggio di 77-59.

I padroni di casa partono a fionda, segnando i primi dieci punti del match e doppiando gli avversari alla fine del primo quarto (20-10). Coach Figini prova a mischiare le difese e la mossa sembra funzionare, anche grazie ai canestri da tre punti di Alessandro Albenga.

Pescate esce dallo spogliatoio con soli cinque punti da recuperare (33-28) ma Rovello piazza un altro parziale e allunga ulteriormente, gestendo il vantaggio nell’ultima frazione.

“Giochiamo bene ma ci manca sempre qualcosa per competere con le prime della classe, oppure per vincere con le squadre al nostro livello – dichiara coach Figini – a livello mentale paghiamo troppo, partiamo male e poi facciamo fatica a recuperare. In ogni caso Rovello è un’ottima squadra, per me la migliore del girone”.

BASKET ROVELLO – AUTOVITTANI PESCATE 77-59

PARZIALI: 20-10, 33-28, 60-45

PESCATE: Cala 3, Butti 2, Nasatti 6, Porcaro, Albenga 10, Bianchi 6, Motta 9, Colombo 2, Garota 8, Cazzaniga 11, Crevenna 2, Invernizzi. All. Figini.