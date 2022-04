Basket Serie D. Inizia domani la terza fase del campionato

L’Edilcasa Civatese all’inseguimento dei play-off

Vercurago e Pescate cercano la salvezza passando per i play-in

LECCO – A partire da venerdì 29 aprile inizieranno i play-out e i play-in per il girone B di Serie D, quello che vede impegnate le formazioni lecchesi.

L’unica squadra che ha ancora speranza di poter andare ai play-off è l’Edilcasa Civatese. La formazione di coach Marco Brusadelli si giocherà il posto in quattro partite, con avversarie Nibionno (29/4), Cavenago Brianza (6/5), Seregno (15/5) e Sondrio (20/5). La prima e la terza gara saranno in trasferta, le altre al PalaCivitz.

Per entrare ai play-off la Civatese dovrà piazzarsi tra le prime quattro. Al momento i grigiorossi occupano il terzo posto in compagnia di Nibionno e Cavenago Brianza.

Una fase di classificazione deficitaria ha condannato la Medinmove Vercurago ai play-out. Alla formazione di coach Alessandro Ciceri farà compagnia l’Autovittani Pescate e la buona notizia per la formazione pescatese è che in questa fase contano solo i punti guadagnati nella classificazione. I ragazzi di coach Davide Figini guardano tutti dall’alto con 10 punti, con Vercurago e Rovagnate a quota 8.

Nella fase di play-in le otto formazioni giocheranno un girone di sola andata. Le ultime quattro classificate retrocederanno in Promozione.

Sia Vercurago che Pescate esordiranno in casa, venerdì 29 aprile, i Coguari contro il CRAL Dalmine, i pescatesi contro la Pall. La Torre.