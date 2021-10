Basket Serie D. La Civatese non si ferma, Pescate non parte

I grigiorossi espugnano il campo di Rovagnate

Pescate ancora ko, ultima e senza vittorie

ROVAGNATE – Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Edilcasa Civatese. I grigiorossi hanno espugnato il campo di Rovagnate nonstante l’assenza di Fabio Panzeri, fermo per un problema al polpaccio.

Rovagnate parte subito sprint (10-1) grazie ai canestri di Roberto Marinello, ma gli ospiti si avvicinano un passo alla volta a chiudono il primo quarto sotto 23-20, andando poi al riposo lungo con oltre dieci punti di vantaggio (32-43).

Nella ripresa i padroni di casa si riavvicinano approfittando della terribile serata al tiro da tre dei civatesi (2/26), ma nell’ultimo quarto i canestri di Daniele Galli (15 punti) e l’erculea prova sotto i tabelloni di Paolo Capovilla (20 rimbalzi) indirizzano la partita verso la Civatese, che vince col punteggio di 58-66.

Soddisfatto coach Marco Brusadelli. “Abbiamo fatto nei primi due quarti la migliore partita da cinque anni a questa parte ,giocando solo in velocità come sappiamo fare. Nel secondo tempo abbiamo tenuto botta è completato l’opera. La strada è lunga, ma comincia a vedersi il marchio che ci ha contraddistinto negli ultimi anni”.

ARS ROVAGNATE – EDILCASA CIVATESE 58-66

PARZIALI: 23-20; 32-43; 48-47

CIVATE: Galli 15, Castelnovo 12, Castagna D. 11, Rotta 8, Capovilla 6, Negri 6, Bosso 3, Maver 3, Castelletti M. 2, Frigerio, Brusadelli, Castelletti S. All. Brusadelli.

CONCOREZZO – Notte fonda per l’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Igor Amadori perdono la partita a Concorezzo e restano soli all’ultimo posto in classifica, ancora senza vittorie.

Il primo quarto sorride ai lecchesi (15-22), ma nel secondo sono i padroni di casa a prendere in mano la partita, andando al riposo lungo in vantaggio (38-34).

A Pescate non basta un superlativo terzo quarto (16-29) per portare a casa l’incontro, visto che Concorrezzo segna quasi trenta punti nell’ultima frazione e vince col punteggio di 83-77.

Ancora ottima la partita del diciannovenne Filippo Tentori, autore di una gara da 21 punti.

PALL. CONCORREZZO– AUTOVITTANI PESCATE 83-77

PARZIALI: 15-22, 38-34, 54-63

OLGINATE: Tentori 21, Invernizzi 13, Butti 12, Cala 10, Puglisi 9, Chiappa 7, Chirico 2, Nasatti 2, Mitula 1, Bartesaghi, Porcaro, All. Amadori