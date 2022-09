Si comincia alle 21.15 sul campo della Pallacanestro Cabiate

“Giocheremo per vincere, l’obiettivo è quello di arrivare alla miglior classifica possibile”

CIVATE – Inizio in trasferta per l’Edilcasa Civatese. I grigiorossi lecchesi cominceranno il loro campionato di Serie D sul campo della Pallacanestro Cabiate, alle ore 21.15. Coach Fausto De Lazzari sembra molto fiducioso del percorso fatto durante le amichevoli e del lavoro svolto sino a ora.

“Arriviamo in uno stato di buona forma fisica grazie al lavoro fatto – dichiara l’allenatore brianzolo – sono soddisfatto anche delle due amichevoli: con Mandello sono emersi alcuni problemi sul nostro lavoro, la seconda contro Pescate è andata molto meglio. La sfida di questa sera a Cabiate ci dirà a che punto siamo”.

Parlando degli obiettivi stagionali, coach De Lazzari è piuttosto chiaro. “L’obiettivo primario è quello di giocare per vincere. Sappiamo che ci sono squadre più strutturate di noi e io non ne conosco molte, non avendole mai affrontate prima. Con questa “ghigliottina”, che farà retrocedere metà delle squadre, più saremo avanti in classifica e meglio sarà per noi. Alla fine comunque sarà sempre il campo ad avere l’ultima parola”.