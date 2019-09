Basket serie D: l’Edilcasa Civatese festeggia l’inizio della stagione

Presentazione al Nell Cafè di Civate.

Al mattino evento minibasket al PalaCivitz.

CIVATE – L’Edilcasa Civatese mantiene la tradizione di presentarsi ai tifosi e lo fa, come al solito, al Nell Cafè.

Alle 18 di sabato 14 settembre l’intera rosa grigiorossa si è ritrovata all’esterno del bar per il classico incontro conviviale che ha coinvolto anche gli allenatori, i dirigenti e gli sponsor che seguono con passione la formazione lecchese.

“Durante l’aperitivo conviviale abbiamo illustrato programmi e progetti per la prossima stagione, che comprendono non solo la prima squadra ma anche il settore giovanile, da sempre al centro dei pensieri societari – ha dichiarato coach Marco Brusadelli – abbiamo anche rinforzato il minibasket con l’arrivo di Gloria Bussola, che non ha certo bisogno di presentazioni. Il nostro obiettivo è quello di proseguire col lavoro positivo fatto negli ultimi anni.”

Nella mattinata di sabato c’è stata anche l’occasione per la prima storica leva minibasket organizzata al PalaCivitz. La risposta di bambini e genitori è stata molto positiva, con diversi partecipanti.