Basket Serie D. Marcello Butti passa alla Civatese

Il playmaker lascia Calolzio

Coach Brusadelli: “Un tipo di giocatore che ci mancava”

CIVATE – Colpo di mercato di fine anno per l’Edilcasa Civatese. La formazione di coach Marco Brusadelli ha tesserato Marcello Butti, playmaker nato a Valmadrera e cresciuto cestisticamente nella Bluceleste Basket.

Butti (175 cm – 1996) ha iniziato la stagione alla Enginux Calolziocorte (Serie Cgold), squadra alla quale era arrivato due stagioni fa, dopo un biennio in Serie D all’Autovittani Pescate. Con la formazione di coach Mazzoleni stava tenendo una media di 3,8 punti a partita in 14 minuti di gioco, venendo convocato in sette delle dodici partite fin qui disputate.

“Purtroppo con Calolzio non c’erano più le condizioni per andare avanti – dichiara Butti – volevo giocare in una squadra dove potessi avere più spazio e minuti di gioco. La Civatese è una situazione ideale: più vicina a casa, conosco già molti compagni ed è una società ambiziosa. Ringrazio compagni, allenatori e dirigenti della Carpe Diem, ho passato tre stagioni fantastiche lì e auguro a loro il meglio per il proseguimento della stagione.”

Ovviamente soddisfatto coach Marco Brusadelli. “Siamo contenti dell’arrivo di Marcello, del tutto inatteso. Ci si è presentata quest’opportunità e l’abbiamo colta. È un tipo di giocatore che ci mancava, un esterno creativo, con tanti punti nelle mani.”

Difficile che Butti esordisca nel derby di domani contro Vercurago. Più facile vederlo in campo a partire da gennaio 2020.