Basket Serie D. Nel week end parte la fase di classificazione

Esordio in trasferta per le tre formazioni lecchesi

Vercurago e Civatese in zona Play Off, Pescate è 11°

LECCO – Dopo una settimana di riposo, riparte venerdì 25 il campionato di Serie D lombardo. Le formazioni lecchesi, provenienti dal girone B1, disputeranno una fase di partite di sola andata contro le squadre bergamasche del girone B2. Al termine le prime otto classificate cercheranno di raggiungere i Play-off, le squadre dal 9° al 16° posto di evitare la retrocessione tramite i Play-out.

Curiosamente, tutte e tre le formazioni lecchesi inizieranno in trasferta. Venerdì 25 febbraio l’Edilcasa Civatese giocherà sul campo del La Torre Basket (h. 21) e la Medinmove Vercurago a Cassano d’Adda (h. 21.15).

L’Autovittani Pescate esordirà a Dalmine, in casa del CRAL, domenica 27 alle ore 18.00.

“Finalmente si torna a giocare, speriamo di avere fino a Pasqua tutte le settimane una partita. Al momento siamo ottavi, che è anche il nostro obiettivo stagionale. Saranno otto partite importanti, contro squadre che non conosciamo. Sarebbe bello entrare tra le prime otto soprattutto per evitare la tagliola dei Play-out. Avremo poco margine di errore, le giocheremo una per una, cercando di non sbagliare quelle che non dobbiamo sbagliare” dichiara coach Marco Brusadelli dell’Edilcasa Civatese.

“La formula non mi convince, avrei preferito una seconda fase andata e ritorno – dichiara coach Igor Amadori dell’Autovittani Pescate – noi dovremo lottare fino all’ultimo per ottenere la salvezza; come squadra non siamo al massimo a causa di acciacchi e infortuni, domenica andremo a giocare in dodici, con tre quattro under, ma non ci piangiamo certo addosso, dobbiamo solo lavorare duro”.

Al momento la classifica del girone di classificazione B vede in testa la corazzata Agrate Canarins a 26 punti, davanti al Basket Seregno (24). Vercurago e Civatese sono appaiate al 7° posto con 16 punti, Pescate (10) è 11°.