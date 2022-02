Basket Serie D. Nette vittorie per Vercurago e Civatese

L’Edilcasa batte il La Torre Basket (40-63)

Larga vittoria anche per la Medinmove sul campo di Cassano d’Adda (40-76)

TORRE BOLDONE – Esordio positivo per l’Edilcasa Civatese sul campo del La Torre Basket. I grigiorossi hanno espugnato il campo di Torre Boldone con oltre venti punti di margine (40-63).

Il primo quarto è piuttosto “gelido”. I padroni di casa non segnano un punto per i primi sette minuti di gioco ma i ragazzi di coach Marco Brusadelli non ne approfittano e dopo dieci minuti il punteggio è un misero 6-7. Nella seconda frazione Daniele Galli guida la truppa Civatese e gli ospiti vanno al riposo lungo con quasi dieci punti di vantaggio (19-27).

La partita si spacca in due nel terzo quarto. La Torre non segna mai, l’Edilcasa ritrova la via del canestro e vola via sino al 23-51. L’ultima frazione serve solo ai bergamaschi per rendere meno amara la sconfitta.

Doppia cifra per Daniele Castagna (16) e Galli (14).

“Siamo stati bravi in difesa e a gestire il ritmo della partita perché contro le squadre giovani è importante addormentare la gara – dichiara coach Brusadelli – questa è una viittoria importante perché era una partita da non sbagliare.”

LA TORRE BASKET – EDILCASA CIVATESE 40-63

PARZIALI: 6-7; 19-27; 23-51

CIVATE: Castagna D. 16, Galli 14, Bosso 9, Rotta 6, Panzeri 5, Negri 4, Castelletti 3, Capovilla 2, Castelletti S. 2, Maver 2, Brusadelli, Frigerio. All. Brusadelli.

CASSANO D’ADDA – Con una prestazione maiuscola la Medinmove Vercurago espugna il campo della NPDA Cassano d’Adda. Grande protagonista Simone Butta, autore di 20 punti.

Già dal primo quarto si nota la differenza tra le due squadre. I lecchesi volano via (11-28) e allungano ulteriormente nella seconda frazione, doppiando gli avversari prima del riposo lungo (23-50).

Sulla ripresa c’è poco da dire. Vercurago resta tranquillamente in controllo del match e allunga fino al 40-76 finale.

Oltre all’ottima prova di Butta, bene anche il brianzolo Giorgio Capelli. Il rinforzo arrivato a gennaio ha messo a segno 14 punti.

“Sono contento, abbiamo lavorato sulla difesa in settimana e si è visto. Avevo paura che i problemi di traffico ci condizionassero, visto che siamo arrivati alla spicciolata, ma è stato il contrario, siamo partiti molto bene e ho potuto dare minuti a tutti i ragazzi” dichiara coach Alessandro Ciceri.

NPDA CASSANO D’ADDA – BASKET VERCURAGO 40-76

PARZIALI: 11-28, 23-50, 29-63

VERCURAGO: Butta 20, Capelli 14, Combi 9, Cazzaniga 8, Lomasto 7, Figini 6, Garota 6, Pozzi 4, Bianchi 2, Grilli, Marchesi. All. Ciceri.