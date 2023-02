Basket Serie D. Panzeri fa vincere la Civatese, Pescate ko

Una tripla della guardia sulla sirena regala la vittoria ai grigiorossi

Rimonta mancata per l’Autovittani contro Lissone

CIVATE – Vittoria casalinga importante per l’Edilcasa Civatese di coach Fausto De Lazzari. I grigiorossi battono Cucciago e l’agganciano in classifica.

La squadra lariana disputa una partita di gran carattere, rifiutandosi di perdere la partita contro i comaschi. Dopo essere stati sotto a più riprese – anche di undici, nell’ultimo quarto – i lecchesi hanno messo in pista una clamorosa rimonta.

Il canestro di Politi a sei secondi dalla fine (68-69) sembrava aver chiuso i giochi ma gli avversari non avevano fatto i conti con Fabio Panzeri – 17 punti in serata! – che, proprio sulla sirena, ha infilato la tripla della vittoria, fissando il punteggio sul 71-69 finale.

“Abbiamo inseguito per 35 minuti,ma al momento opportuno non è mancata la concentrazione per vincere la gara” dichiara coach De Lazzari.

EDILCASA CIVATESE – CUCCIAGO 71-69

PARZIALI: 12-19; 28-29; 45-52

CIVATE: Castagna 20, Panzeri 17, Galli 11, Butta 6, Maver 6, Corti 5, Negri 3, Frigerio 2, Castelnovo 1, Laci, Capovilla, Brusadelli. All. De Lazzari

MALGRATE – Brutta sconfitta interna per l’Autovittani Pescate contro i giovani della Pall. Lissone. I ragazzi di coach Davide Figini compromettono il match con un primo quarto disastroso, perdendo di una decina di punti.

Pronti, via e Lissone scatta con un fulmineo 2-12. Ci si aspetterebbe una reazione ma Pescate è in bambola e gli ospiti chiudono il primo tempo con venti punti di vantaggio (23-43).

Nella ripresa coach Figini mischia le difese per la clamorosa rimonta. L’Autovittani arriva sino al meno cinque ma non oltre, perdendo col punteggio di 66-75.

“Il primo quarto è stato il peggiore di tutta la stagione – dichiara coach Figini – poi abbiamo rimontato ma, quando sembrava avessimo l’inerzia, abbiamo finito la benzina. Non meritavamo di vincere per come abbiamo approcciato la partita, abbiamo un problema mentale: non riusciamo a vincere tre partite di fila e scappare dal gruppone, per giocare poi più sereni”.

AUTOVITTANI PESCATE – LISSONE 66-75

PARZIALI: 9-27; 23-43; 50-59

PESCATE: Cala 13, Butti 19, Nasatti 5, Porcaro n.e, Albenga 6, Bianchi 8, Motta 9, Colombo, Garota 4, Cazzaniga 2, Crevenna, Invernizzi. All. Figini.