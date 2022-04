Basket Serie D Play-in. Civatese, che scoppola a Nibionno!

Grigiorossi mai in partita, sconfitti 78-51

“Gli avversari ci hanno dominato” dichiara coach Brusadelli

TABIAGO – Inizia con una pesante sconfitta il girone di play-in per l’Edilcasa Civatese. I ragazzi di coach Marco Brusadelli non trovano mai il canestro da oltre l’arco – 3/30! – e vengono schiantati dal Basket Nibionno.

Già dalla prima frazione di capisce che i padroni di casa non hanno voglia di scherzare (23-10), col solo Daniele Galli a reggere l’urto per i civatesi. Nibionno tocca il più venti nel secondo quarto e va al riposo con un rassicurante margine (48-31).

Nella ripresa la Civatese non riesce a rimettere in pista la gara. Nibionno controlla senza problemi la sfida e la partita si chiude con un ultimo quarto di “garbage time” in cui gli allenatori danno ampio spazio ai giocatori meno utilizzati in stagione.

Migliori marcatori del match per la Civatese Galli e Francesco Castagna, entrambi a quota 12 punti.

“Posso solo fare i complimenti ai nostri avversari perché ci hanno letteralmente dominato – dichiara coach Brusadelli – in ogni caso il play-in è lungo e abbiamo tre partite per provare a rimanere tra le prime quattro. Abbiamo preso un colpo duro ma non siamo morti.”

BASKET NIBIONNO – EDILCASA CIVATESE 78-51

PARZIALI: 23-10; 48-31; 65-37

CIVATE: Castagna F. 12, Galli 12, Panzeri 6, Rotta 5, Castelletti 4, Castagna D. 3, Bosso 3, Castelletti 2, Negri 2, Brusadelli 2. All. Brusadelli.