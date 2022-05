Basket Serie D play-in. Edilcasa Civatese, altra sconfitta

Cavenago Brianza espugna il PalaCivitz

Bella partita per il giovane Francesco Castagna, autore di 15 punti

CIVATE – Due partite e altrettante sconfitte per l’Edilcasa Civatese nella fase di play-in. Dopo aver perso in maniera netta a Nibionno settimana scorsa, i ragazzi di coach Marco Brusadelli sono stati sconfitti ieri sera dal Cavenago Brianza ASD.

I grigiorossi scattano subito al via (8-0) ma gli avversari non si fanno intimidire e si rimettono subito in carreggiata con dodici punti consecutivi. Cavenago allunga fino a sfiorare la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto ma la Civatese reagisce e le squadre vanno negli spogliatoi in perfetta parità (34-34).

Gli ospiti riprendono in mano la partita nel terzo quarto. Nell’ultimo periodo una “fiammata” di Francesco Castagna – 15 punti totali per il 18enne lecchese – riporta i grigiorossi sul meno due, ma non oltre.

Cavenago gestisce il finale e vince col punteggio di 59-68.

“Dopo la rimonta del girone di ritorno, purtroppo siamo mancati nelle due partite più importanti – dichiara coach Marco Brusadelli – ci proveremo ancora ma ora l’accesso ai play off non dipende più solo da noi”.

EDILCASA CIVATESE – CAVENAGO BRIANZA ASD 59-68

PARZIALI: 20-22, 34-34, 46-50

CALOLZIOCORTE: Castagna F. 15, Rotta 12, Panzeri 11, Galli 10, Castagna D. 9, Negri 2, Bosso, Brusadelli, Capovilla, Castelletti M., Castelletti S., Maver. All. Brusadelli.