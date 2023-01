Basket Serie D. Sorridono Pescate e Civatese

I pescatesi espugnano il campo di Cadorago

Vittoria all’over time per la Civatese

CADORAGO – Comincia con una vittoria contro il fanalino di coda Doppio Malto Cadorago il girone di ritorno dell’Autovittani Pescate.

I pescatesi mettono subito la partita sul giusto binario con un primo quarto propositivo (13-19), andando al riposo con quasi dieci punti di margine (33-41).

Nella ripresa sono sempre i ragazzi di coach Davide Figini a mantenere il controllo della partita, con Cadorago che resta sempre in scia ma non si riesce mai a rendersi veramente pericolosa.

Pescate vince col punteggio di 66-79. 15 punti per Riccardo Motta. Doppia cifra anche per Albenga (11), Butti e Garota (10).

“La vittoria contro l’ultima in classifica ci permette di stare nel gruppo di metà classifica – dichiara coach Davide Figini – purtroppo abbiamo sbagliato un po’ troppo nel terzo quarto e gli abbiamo lasciato credere di stare in poter scia. Siam ripartiti male, dobbiamo migliorare a livello mentale, dare una reazione dopo le pause di gioco. Anche nel quarto quarto loro hanno puntato sulla bagarre, ma li abbiamo tenuti a distanza”.

DOPPIO MALTO CADORAGO – AUTOVITTANI PESCATE 66-79

PARZIALI: 14-19, 33-41, 51-59

PESCATE: Motta 15, Albenga 11, Butti 10, Garota 10, Cazzaniga 9, Crevenna 8, Cala 7, Bianchi 6, Colombo 3, Chirico, Invernizzi, Porcaro. All. Figini Davide

CIVATE – Importante vittoria casalinga per l’Edilcasa Civatese che respinge l’assalto della Pall. Cabiate e, contemporaneamente, l’aggancia in classifica a quota 14 punti.

Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio (13-15), i ragazzi di coach Fausto De Lazzari spaccano letteralmente in due la partita, andando al riposo con un’ampia doppia cifra di vantaggio (45-29) grazie a una serie di “triple”.

Nella ripresa l’attacco grigiorosso si inceppa – solo 5 punti segnati – e Cabiate rientra in partita, andando anche in vantaggio nel quarto periodo (54-57). Il parziale di sei punti consecutivi dei padroni di casa apparecchia la tavola per la tripla degli ospiti che, a meno di tre secondi dalla sirena finale, impattano il match e lo mandano ai supplementari.

Nell’over time Civate riprende in mano il match e lo chiude col punteggio di 71-65. Miglior marcatore Simone Butta a quota 18 punti. Ne ha segnati 16 il “bomber” Daniele Castagna.

“Sono contento per il ritorno alla vittoria ma dobbiamo ancora lavora sulla continuità, cercando di restare costanti anche fisicamente” dichiara coach De Lazzari.

EDILCASA CIVATESE – PALL. CABIATE 71-65

PARZIALI: 13-15, 45-29, 50-48, 60-60

CIVATE: Butta 18, Castagna 16, Maver 9, Corti 8, Panzeri 8, Galli 4, Negri 4, Laci 2, Lomasto 2, Bosso, Frigerio, Capovilla. All. De Lazzari