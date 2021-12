Basket Serie D. Vendetta Civatese, Pescate si inchina

Civatesi vincenti grazie all’ottima prova difensiva

Naso rotto per Butti in uno scontro di gioco nel secondo quarto

CIVATESE – L’Edilcasa Civatese vince il derby con l’Autovittani Pescate, “vendicando” la sconfitta dell’andata. Per i ragazzi di coach Marco Brusadelli èil terzo successo di fila, mentre Pescate non è ancora riuscita a vincere una singola gara nel girone di ritorno.

Il primo quarto vede il grigiorosso Riccardo Rotta – ex di turno – centrare ripetutamente il canestro. L’altro ex Marcello Butti – uscito dopo uno scontro nel secondo quarto, naso rotto per lui – però guida la rimonta pescatese e la prima frazione si chiude in sostanziale parità (21-18).

La Civatese allunga nel secondo quarto grazie ai canestri di Francesco Castagna, chiudendo il primo tempo con oltre dieci punti di margine (42-30).

La ripresa inizia con una monumentale prestazione difensiva dell’Edilcasa, che lascia soli tre punti agli avversari nei primi sette minuti di gioco. Dopo aver toccato anche i venti punti di margine nel terzo quarto, la Civatese gestisce l’ultima frazione e vince col punteggio di 67-54.

16 punti per Francesco Castagna e 14 per Riccardo Rotta tra i padroni di casa. Per gli ospiti, 19 di Tentori e 11 per il rientrante Omar Longhi.

“A metà gara avevo chiesto i ragazzi di salire in difesa e sono stati bravi. Chiudiamo l’anno in bellezza con tre vittorie su quattro nel girone di ritorno che ci consentono di allontanarci un po’ dalla zona calda” dichiara coach Marco Brusadelli.

“Sono contento del rientro di Longhi, meno dell’atteggiamento di altri giocatori, che mi sono sembrati troppo “piatti”. Penso sia una sconfitta giusta, quindi faccio i complimenti ai miei avversari” dichiara coach Igor Amadori.

EDILCASA CIVATESE – AUTOVITTANI PESCATE 67-54

PARZIALI: 21-18; 42-30; 57-42

CIVATE: Castagna F. 16, Rotta 14, Castagna D. 11, Galli 10, Negri 7, Castelletti M. 5, Capovilla 2, Maver 2, Brusadelli R., Frigerio, Castelletti S. Coach Brusadelli

PESCATE: Tentori 19, Longhi 11, Puglisi 8, Butti 6, Invernizzi 6, Colombo 4, Mitula, Chiappa, Bartesaghi, Cala, Fargetta. Coach Amadori.