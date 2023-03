Basket Serie D. Venerdì nero per le lecchesi

Pescate sconfitta a Biassono

Sondrio passa sul campo della Civatese

BIASSONO – Si interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive dell’Autovittani Pescate. La squadra di coach Davide Figini è inciampata sul campo di Biassono, seconda forza del campionato.

I pescatesi disputano una partita gagliarda contro una squadra di ottimo livello tanto che, alla fine del primo tempo, la situazione è di perfetta parità (37-37).

Nella ripresa i lecchesi resistono fino alla metà del quarto periodo e poi crollano di schianto, perdendo col punteggio di 82-67.

“Fino alla metà dell’ultimo quarto è stata una partita combattuta – dichiara coach Figini – poi girando in otto eravamo un po’ cotti. Loro bravi e con rotazioni lunghe ma il risultato non dice il vero, non meritavamo una sconfitta così pesante”.

BASKET BIASSONO – AUTOVITTANI PESCATE 82-67

PARZIALI: 11-12, 37-37, 60-61

PESCATE: Cazzaniga 17, Butti 12, Cala 11, Albenga 10, Motta 6, Garota 5, Bianchi 4, Crevenna 2, Colombo n.e, Invernizzi n.e, Nasatti n.e, Porcaro n.e. All. Figini

CIVATE – Sconfitta casalinga per l’Edilcasa Civatese. La formazione di coach Fausto De Lazzari deve cedere il passo alla Sportiva Sondrio di coach “Ciccio” Busi.

L’inizio dei grigiorossi è piuttosto pigro (7-15), ma la seconda frazione è roboante – trenta punti a segno! – tanto che la squadra lecchese va negli spogliatoi con tre punti di vantaggio (37-34).

L’ottovolante prosegue nel secondo tempo. Ls zona civatese ferma per un po’ l’attacco di Sondrio ma, nel finale, i lecchesi faticano a trovare la via del canestro e perdono 59-65.

“Una brutta partita – dichiara uno scontento coach De Lazzari – troppi errori e troppe palle perse: cancelliamo la sconfitta e rimettiamoci al lavoro per le prossime partite”.

EDILCASA CIVATESE – SPORTIVA SONDRIO 59-65

PARZIALI: 8-15; 37-34; 43-48

PESCATE: Galli 16, Castagna 15, Butta 10, Negri 4, Panzeri 4, Capovilla 3, Corti 2, Lomasto 2, Castellazzi 2, Maver 1, Frigerio, Laci. All. De Lazzari