Basket Serie DR1. Brava Civatese, che vittoria a Sondrio!

Prestazione fenomenale per i lecchesi (43-70)

Sedici punti per il playmaker Daniele Galli

SONDRIO – L’Edilcasa Civatese si mette in tasca due punti fondamentali andando a vincere di quasi trenta punti sul campo della Sportiva Sondrio.

Sin dal primo quarto (11-22) si è capito che i grigiorossi non sono andati in Valtellina in gita di piacere. L’esito della seconda frazione è stato il medesimo e i ragazzi di coach Marco Pozzi rientrano negli spogliatoi con quasi il doppio dei punti degli avversari (21-40).

Nella ripresa i lecchesi non hanno tolto il piede dall’acceleratore neanche nel terzo quarto (36-64), riducendo gli ultimi dieci minuti a puro “garbage time”.

La Civatese espugna il campo di Sondrio 43-70. Sedici punti per Daniele Galli, miglior marcatore del match. Doppia cifra anche per Castagna (14) e Tentori (11).

“Venire in Valtellina non è mai facile,siamo stati bravi a contenerli sul piano fisico ele buone scelte in attacco hanno scavato il solco – dichiara coach Pozzi – ora dobbiamo dare continuità ai risultati”.

SPORTIVA SONDRIO – EDILCASA CIVATESE 43-70

PARZIALI: 11-22; 21-40; 36-64

CIVATE: Galli 16, Castagna 14, Tentori 11, Minari S. 8, Brusadelli 6, Corti 4, Lomasto 4, Maver 2, Minari L. 2, Iuculano 2, Casadei 1. All. Pozzi.