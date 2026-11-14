Basket Serie DR1. Civatese, a Cabiate si va ko

Netta sconfitta per i grigiorossi (71-51)
“Peggior gara della stagione” dichiara coach Pozzi
CABIATE – Partita difficile per la SRN Group Civatese. La formazione grigiorossa ha perso in maniera netta sul campo della Pall. Cabiate.
Fin dal primo quarto la partita è nelle mani dei padroni di casa, impostando un gioco veloce a cui i lecchesi faticano a controbattere (22-13). Le cose purtroppo non migliorano nella seconda frazione e i ragazzi di coach Marco Pozzi si ritrovano con quasi venti punti da recuperare a metà partita (46-28).
Nella ripresa la Civatese arriva un paio di volte a sfiorare la singola cifra di svantaggio, senza mai dar veramente l’impressione di poter riprendere in mano la partita (71-51).
“Abbiamo giocato la peggior gara della stagione,speriamo sia un episodio isolato – dichiara coach Pozzi – torniamo in palestra per preparare la prossima partita importantissima”.
CABIATE – SRN GROUP CIVATESE 71-51
PARZIALI: 22-13; 46-28; 65-41
CIVATE: Rotta 16, Minari 8, Bianchi S.6, Galli 6, Negri 3, Bianchi M.3, Margutti 3, Corti 2, Casati 2, Renzi 2, Castagna, Lomasto. All. Pozzi.
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