La Di.Po. vince 75-63

Terza sconfitta consecutiva per i lecchesi

VIMERCATE – Un’acciaccata SRN Group Civatese non riesce a portare a casa una vittoria dal campo di Vimercate, perdendo col punteggio di 75-63.

Il primo quarto è positivo per i grigiorossi (20-23) ma, già dall’inizio della seconda frazione, i padroni di casa si mettono al lavoro e prendono il comando della partita (44-39).

Nella ripresa Vimercate riesce sempre a tenere in mano il pallino del gioco. La Civatese non crolla, ma non ha mai la forza per rientrare nel match, perde così la terza partita consecutiva e resta a due sole vittorie in dieci giornate di campionato.

“Purtroppo ci siamo presentati con troppi giocatori convalescenti o infortunati – dichiara coach Marco Pozzi – siamo rimasti in gara fin quasi alla fine, ma la stanchezza ci ha penalizzato”.

DI.PO. VIMERCATE – SRN GROUP CIVATESE 75-63

PARZIALI: 20-23; 44-39; 59-53

CIVATE: Margutti 13, Castagna 11, Corti 9, Negri 9, Rotta 5, Casati 5, Lomasto 4, Minari 3, Bianchi S.2, Renzi 2, Capra, Bianchi M. All. Pozzi