Basket Serie DR1. Civatese beffata da Seregno

Sconfitta in volata per i grigiorossi (74-72)

17 punti per Riccardo Rotta

SEREGNO (MB) – Sconfitta in volata per la SRN Group Civatese sul campo di Seregno, al termine di un match molto combattuto.

Il primo tempo è molto equilibrato. Il Basket Seregno prova una fuga nel secondo quarto, ma i grigiorossi sono bravi a rintuzzare e andare negli spogliatoi in perfetta parità (43-43).

Nella ripresa i padroni di casa ci provano nuovamente, toccano la doppia cifra di vantaggio, senza chiudere il match.

I ragazzi di coach Marco Pozzi rientrano nuovamente in partita nell’ultima frazione, tanto da avere la possibilità di giocarsi l’ultimo tiro del match. L’errore finale regala a Seregno la vittoria col punteggio di 74-72.

Miglior marcatore per i lecchesi Riccardo Rotta con 17 punti.

“È stata una partita fisica e intensa – dichiara coach Pozzi – i ragazzi sono stati bravi a recuperare il gap dí svantaggio, ma negli ultimi minuti lo sforzo ha condizionato le nostre scelte in campo”.

BASKET SEREGNO – SRN GROUP CIVATESE 74-72

PARZIALI: 18-20; 35-42; 50-64

CIVATE: Rotta 17, Margutti 14, Corti 12, Castagna 9, Galli 8, Minari 7, Renzi 3, Negri 2, Bianchi S.1, Lomasto, Panzeri, Bianchi M. All. Pozzi.