Basket Serie DR1. Civatese corsara sul campo di Monza

Pessimo primo quarto, poi la rimonta (59-72)
Miglior marcatore Filippo Tentori a quota 15 punti
MONZA – Inizia con una vittoria il campionato della SNR Group Civatese, che festeggia nel migliore dei modi l’esordio del nuovo main sponsor della prima squadra espugnando il campo della Forti e Liberi Monza.
La partenza è tutta della squadra monzese, con i lecchesi che sembrano un po’ legato. Monza parte a fionda (10-0) e allunga fino al 18-4 di metà primo quarto. Dopo lo sbandamento iniziale i ragazzi di coach Marco Pozzi si rimettono in pista nella seconda frazione, arrivando a impattare il match a quota trentatré punti.
Nella ripresa è il quintetto lecchese a prendere in mano la partita. I padroni di casa provano la rimonta nell’ultimo quarto ma non scenderanno mai sotto i sei punti di svantaggio, con la Civatese che vincerà col punteggio di 59-72.
Miglior marcatore del match l’esplosivo Filippo Tentori con 15 punti.
“Era importante vincere soprattuto contro una neo promossa che ha sempre voglia di far risultato all esordio – dichiara il coach – dobbiamo lavorare sull’approccio alla partita e trovare una condizione migliore”.
FORTI LIBERI MONZA-SRN GROUP CIVATESE 59-72
PARZIALI: 22-13; 33-33; 45-54
CIVATE: Tentori 15, Rotta 11, Castagna 11, Galli 10, Corti 9, Casadei 4, Lomasto 4, Minari L. 3, Minari S. 3, Bianchi 2, Panzeri, Sberna. All. Pozzi.