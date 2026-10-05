Basket Serie DR1. Civatese corsara sul campo di Villasanta

Vittoria in rimonta per i grigiorossi (63-69)

Venti punti per Riccardo Rotta

VILLASANTA – Vittoria esterna per la SRN Group Civatese sul campo di Villasanta. I ragazzi di coach Marco Pozzi rimontano nel secondo tempo una partita iniziata faticosamente.

Nel primo quarto la squadra grigiorossa segna soli otto punti (14-8) e nella seconda frazione le cose non vanno molto meglio, coi monzesi che vanno negli spogliatoi con tredici punti di vantaggio (32-19).

La ripresa vede una Civatese arrembante, in grado di annullare il divario in un quarto (43-45) e proseguire senza voltarsi indietro fino al 63-69 finale.

Ottima prova di Riccardo Rotta, autore di 20 punti.

“Siamo partiti bene ma non siamo riusciti a segnare nel primo tempo – dichiara coach Pozzi – nel secondo abbiamo aumentato il ritmo in difesa che ci ha dato la spinta per segnare e vincere.”

VILLASANTA – SRN GROUP CIVATESE 63-69

PARZIALI: 14-8; 32-19; 43-45

CIVATE: Rotta 20, Margutti 13, Galli 11, Bianchi S.7, Casati 5, Corti 4, Renzi 2, Negri 2, Lomasto 2, Castagna 2, Minari 1, Panzeri. All. Pozzi.