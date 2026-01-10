Basket Serie DR1. Civatese, Il 2026 inizia con un successo

I grigiorossi battono Monza (74-68)

17 punti per Fabio Panzeri

LIERNA – Pur nella difficoltà di dover giocare sul campo di Lierna, a causa dei lavori al PalaCivitz, la SRN Group Civatese riesce a ottenere una preziosa vittoria contro la Forti e Liberi Monza.

La partenza di Monza è sprint (5-13) ma la Civatese non demorde, rende la pariglia e il primo quarto terminain parità (14-14). La seconda frazione sono i grigiorossi a tentare l’allungo e i brianzoli a rintuzzare, chiudendo sotto di cinque (35-30).

La ripresa vede i ragazzi di coach Marco Pozzi mantenere il controllo della partita, con Monza che non riesce mai a scendere sotto i due possessi di svantaggio.

La Civatese vince col punteggio di 74-68, scavalca i rivali e fa un passo verso la zona play-off. Miglior marcatore Fabio Panzeri a quota 17 punti.

“Rincominciare con una vittoria dopo la sosta é fondamentale sopratutto per i pochi allenamenti che riusciamo a fare – dichiara coach Pozzi – dobbiamo essere più cinici e chiudere le partite appena si presenta la possibilità“.

SRN GROUP CIVATESE – FORTI E LIBERI MONZA 74-68

PARZIALI: 14-14; 35-30; 52-45

CIVATE: Panzeri 17, Margutti 12, Bianchi 13, Castagna 11, Minari S. 9, Tentori 5, Galli 4, Brusadelli 3, Corti, Negri, Lomasto, Minari L. All. Pozzi.