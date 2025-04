Basket Serie DR1. Civatese, il derby è tuo!

La WBT Calolziocorte battuta nettamente (69-52)

“Dovevamo fare un grande partita, bravi i miei ragazzi” dichiara coach Pozzi

CIVATE – L’Edilcasa Civatese porta a casa il derby contro la WBT Calolziocorte, prima della classe. Per la formazione di coach Perego questa sconfitta non cambia nulla a livello di classifica, ma i grigiorossi invece possono continuare a inseguire il sogno di evitare i play-out.

Calolzio parte bene andando avanti di sette lunghezze e chiudendo il primo quarto sopra di tre (15-18). A partire dalla seconda frazione però sono i padroni di casa a prendere il controllo del match, andando negli spogliatoi con sei punti di vantaggio (39-33).

Nella ripresa i ragazzi di coach Marco Pozzi guidano per tutti e venti i minuti, con i calolziesi pronti ad avvicinarsi, senza mai prendere il comando della partita. Nel finale l’Edilcasa allunga ulteriormente, vincendo di quasi venti punti di scarso (69-52).

“Dovevamo fare una grande partita per continuare la lotta salvezza e sognare i play off – dichiara coach Pozzi – primo quarto a parte, in cui abbiamo giocato con un po’ di riverenza i miei ragazzi sono stati bravi a condurla per tutti e tre i quarti,a contenere il rientro di Calolzio all’inizio del quarto quarto”.

“Complimenti a Civate, che ha giocato una partita tosta e ha meritato di vincere – dichiara coach Perego – questa sconfitta ci deve servire per capire che non siamo fenomeni, siamo bravi nel momento in cui lavoriamo sodo in allenamento, se alziamo il piede dall’acceleratore facciamo fatica come tutti”.

EDILCASA CIVATESE – WBT CALOLZIOCORTE 69-52

PARZIALI: 15-18; 39-33; 55-46

CIVATE: Corti 20, Castagna 16, Galli 9, Tentori 9, Rotta 5, Bianchi 4, Lomasto 2, Brusadelli 2, Maver 2, Negri, Iuculano. All. Pozzi.

CALOLZIOCORTE: Butti 9, Longhi 5, Paduano, Combi 3, Galli 6, Meroni 2, Crippa 13, Casati 8, Mazzoleni 6, Garota. All. Perego.