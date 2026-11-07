Basket Serie DR1. Civatese, nessun problema contro Varedo

Ampia vittoria (88-63)
20 punti per Simone Bianchi
CIVATE – Torna alla vittoria la SRN Group Civatese e lo fa battendo la Tempocasa Varedo in maniera piuttosto netta (88-63).
I ragazzi di coach Marco Pozzi prendono subito il comando della partita, ma è nel secondo tempo che i grigiorossi danno la spallata decisiva, andando negli spogliatoi con venti punti di vantaggio (47-27).
Nel secondo tempo, a risultato già sostanzialmente acquisito, il coach brianzolo lascia largo spazio agli under della rotazione, ottenendone prestazioni convincenti (88-63).
Da sottolineare la prova di Simone Bianchi, 20 punti per lui.
“Abbiamo rispettato il piano partita – dichiara il coach – rotazioni ampie e tanti spazio agli under”.
SRN GROUP CIVATESE – TEMPOCASA VAREDO 88-63
PARZIALI: 24-16; 47-27; 67-51
CIVATE: Bianchi S. 20, Rotta 15, Corti 11, Galli 9, Minari 8, Bianchi M. 6, Margutti 5, Negri 4, Castagna 3, Casati 3, Lomasto 2, Capra 2. All. Pozzi.
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