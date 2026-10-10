Basket Serie DR1. Civatese, netta sconfitta contro Binzago

La SRN Gruoup sconfitta di venti punti (65-89)
Inutili i 20 punti del giovane play Margutti
CIVATE – Niente da fare per la SRN Group Civatese nella partita casalinga contro la POB Binzago. I grigiorossi hanno perso col punteggio di 65-89.
Il primo quarto è combattuto e ad alto punteggio (21-22), con Binzago che annulla il primo tentativo di fuga dei padroni di casa. Nella seconda frazione gli ospiti entrano in ritmo e prendono il comando della partita (35-43).
Binzago allunga ulteriormente nel terzo quarto, toccando i venti punti di margine (45-65), divario che i civatesi non riusciranno più a colmare.
Inutile l’ottima prova del giovane play Margutti, autore di 20 punti.
“Tolto il primo quarto la loro circolazione di palla in attacco ci ha messo in difficoltà – dichiara coach Marco Pozzi – nonostante i tanti tiri presi, le percentuali sono rimaste basse e hanno dettato il divario finale”.
SRN GROUP CIVATESE – POB BINZAGO 65-89
PARZIALI: 21-22; 35-43; 45-65
CIVATE: Margutti 20, Rotta 10, Panzeri 8, Panzeri 8, Minari 7, Castagna 7, Corti 4, Lomasto 4, Renzi 3, Bianchi S.2, Galli, M. Bianchi. All. Pozzi.
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