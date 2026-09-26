Basket Serie DR1. Civatese, rimonta sfiorata

Lecchesi sconfitti da Busnago (80-84)
Buone prestazioni per Margutti e Corti
CIVATE – Non basta un gran ultimo quarto alla SRN Group Civatese per ribaltare e vincere la sfida interna contro la Fortitudo Busnago. I ragazzi di coach Marco Pozzi ci provano, perdendo 80-84.
I grigiorossi lecchesi tengono botta per quasi tutto il primo quarto, anche se la difesa è tutt’altro che ermetica (21-28). Il vero e proprio strappo gli ospiti lo fanno nel secondo periodo, andanto negli spogliatoi con una ventina di punti di margine (32-51).
Nella terza frazione Civate tenta la rimonta, senza successo (49-68). Nell’ultima invece i lecchesi prendono gas, recuperando oltre venti punti e arrivando ad avere il tiro del sorpasso, a venti secondi dalla sirena finale.
Lo sforzo profuso purtroppo non porterà alla vittoria, lasciando comunque l’impressione di aver sfiorato l’impresa.
Da sottolineare le buone prestazioni di Margutti e Corti, entrambi con 15 punti a segno.
“In campo si è vista nei primi venti minuti la differenza di esperienza – dichiara coach Pozzi – siamo stati bravi nel secondo tempo ad alzare il ritmo e portarci al meno uno con un possesso per la vittoria”.
SRN GROUP CIVATESE – FORTITUDO BUSNAGO 80-84
PARZIALI: 21-28; 32-51; 49-68
CIVATE: Margutti 15, Corti 15, Renzi 10, Rotta 8, Castagna 7, Bianchi S.5, Panzeri 5, Minari 5, Lomasto 4, Galli 3, Casati 3, Negri. All. Pozzi.
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