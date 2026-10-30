Basket Serie DR1. Civatese, sconfitta interna

Vittoria per la Fiorente 1946 Bergamo (58-62)
I civatesi non completano la rimonta nell’ultimo quarto
CIVATE– Nell’insolito giovedì sera, la SRN Group Civatese esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Fiorente 1946 Bergamo (58-62), subendo la differenza di stazza contro la formazione orobica. Per i ragazzi di coach Marco Pozzi è la quinta sconfitta in sei partite di campionato.
Nel primo tempo sono gli ospiti a cercare più volte di scappare via. I grigorossi sono bravi a non farsi mai distanziare troppo e vanno negli spogliatoi con sette punti da recuperare (26-33).
La SRN Group crolla nella terza frazione, toccando anche un deficit di 14 punti. A un passo dal baratro, gli uomini di coach Pozzi rialzano improvvisamente la testa e arrivano a impattare il match alla fine dell’ultima frazione.
Sotto di due a venti secondi dalla fine, il Civitz perde palla e la Fiorente sigilla il 58-62 con un canestro a tre secondi dalla sirena finale.
SRN GROUP CIVATESE – FIORENTE 1946 BERGAMO 58-62
PARZIALI: 15-19; 26-33; 44-48
LECCO: Rotta 14, Minari 11, Margutti 10, Castagna 6, Bianchi S.5, Casati 5, Corti 4, Galli 2, Renzi 1, Negri, Panzeri, Lomasto. All. Pozzi.
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