Basket Serie DR1. Civatese stop, al PalaCivitz passa Binzago

SRN Group sconfitta 55-62

Infortunio per Riccardo Rotta

La POB Binzago si conferma vera e propria “bestia nera” per le formazioni lecchesi. Dopo aver vinto alla prima giornata contro il Lecco, ieri sera la formazione brianzola ha espugnato il PalaCivitz col punteggio di 55-62.

Il primo quarto è la SRN Group che comincia col passo giusto (12-9) ma già dalla seconda frazione gli ospiti prendono in mano la partita e vanno al riposo in vantaggio (26-28).

Nella ripresa l’equilibrio è ancora immutato. Binzago resta avanti, ma i ragazzi di coach Marco Pozzi non si fanno staccare del tutto, rimanendo in scia.

L’infortunio di Riccardo Rotta a tre minuti dalla fine e la stanchezza condannano però i lecchesi alla sconfitta (55-62)

“Nonostante la sconfitta devo fare i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno messo in campo, contro una squadra fisica e tecnica – dichiara coach Pozzi – purtroppo nel finale c’è mancata la lucidità per chiudere il gap. Cercheremo di lavorare in settimana per recuperare gli infortunati”.

SRN GROUP CIVATESE – POB BINZAGO 55-62

PARZIALI: 12-9; 26-28; 43-37

CIVATESE: Castagna 16, Tentori 12, Galli 10, Rotta 9, Panzeri 3, Negri 2, Minari S. 2, Corti 1, Bianchi, Casadei, Minari L., Sberna. All. Pozzi.