Basket Serie DR1. Civatese, vittoria sudata contro Sondrio

Tre quarti di sofferenza, poi la fuga (90-76)

Venti punti per Filippo Tentori

ANNONE BRIANZA– Nell’insolito palazzetto di Annone Brianza – al posto del “fortino” PalaCivitz – la SRN Group Civatese si regala un buon Natale battendo la Sportiva Sondrio di coach Cristian Testa. La formazione valtellinese per tre quarti ha provato a rovinare la festa ai grigiorossi, cedendo nel finale.

I ragazzi di coach Marco Pozzi portano a casa il primo quarto (21-15) ma nel secondo è Sondrio a farsi preferire, coi valtellinesi che accorciano e vanno al riposo sotto di un possesso pieno (41-38).

La Civatese prova a strappare all’inizio del terzo quarto – parziale di 12-2 – Sondrio però non molla e si riporta nuovamente in partita, inseguendo la prima vittoria in campionato. Nell’ultimo quarto però i grigiorossi trovano fluidità offensiva – 28 punti! – e creano il gap decisivo.

La SRN Group vince 90-76 e si inserisce nel “gruppone” – cinque squadre! – al settimo posto, con dodici punti. Ottima prova per Filippo Tentori, 20 punti.

“Queste partite non sono mai facili da giocare – dichiara coach Pozzi – siamo stati bravi a gestirla, non senza difficoltà, e chiuderla al momento giusto”.

SRN GROUP CIVATESE – SPORTIVA SONDRIO 90-76

PARZIALI: 21-15; 41-38; 62-59

CIVATE: Tentori 20, Corti 14, Bianchi 14, Galli 9, Negri 9, Minari S. 8, Margutti 7, Castagna 6, Brusadelli 3, Panzeri, Casadei, Minari L.. All. Pozzi.